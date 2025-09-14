Семак: Для нас любая потеря очков — это минус

Главный тренервысказался о матче против(0:0).

«На победу не наиграли, много борьбы, единоборств, минимум голевых моментов. Я думаю, что не самая лучшая игра.

В атаке было много брака. В первом тайме были хорошие моменты, которые мы должны были доводить до логического завершения. Очень много брака невынужденного, это смазало картину и результат. Мы всегда хотим побеждать, для нас любая потеря очков — это минус.

Соперник играл очень активно, вынуждал нас, но в каких‑то моментах мы сами просто отдавали мяч, не могли сделать хорошую передачу. Наверное, нужно приводить всех в единый баланс после паузы на сборные — нужно кому‑то отдохнуть, а кому‑то добавлять игрового тонуса», — цитирует Семака «Матч ТВ».

После этого матча «Балтика» занимает с 16 очками второе место. «Зенит»и (13) — восьмой.