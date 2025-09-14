ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Лион» в концовке проиграл «Ренну»

    «Ренн» — «Лион»: счет матча 3:1, обзор голов

    В матче четвертого тура французской Лиги 1 «Ренн» в волевом стиле победил «Лион» со счетом 3:1.

    Гола Корентена Толиссо оказалось мало даже для ничьей
    Гола Корентена Толиссо оказалось мало даже для ничьей

    На гол Корентена Толиссо в первом тайме хозяева ответили точным ударом Антони Руо и дублем Мохамеда Мейте во второй половине встречи.

    Отметим, что «Лион» доигрывал поединок вдесятером из-за удаления Тайлера Мортона.

    Ренн — Лион 3:1
    Голы: 0:1 Корентин Толиссо (14'), 1:1 Антони Руо (80'), 2:1 Реми Дескамп (автогол) (90 + 3'), 3:1 Мохамед Кадер Мейте (90 + 5'), 5:0 Роберт Левандовски (76'), 4:2 Daniel Kurovsky (59:56') Ренн: Брис Самба, Абдельхамид Аит Будлал (Алиду Сейду, 46'), Жереми Жаке, Антони Руо, Пшемыслав Франковски (Муса Аль-Тамари, 46'), Людовик Блас (Махамаду Нагида, 90'), Валентин Ронжье, Джауи Сиссе (Секо Фофана, 70'), Кентен Мерлен, Эстебан Леполь, Брил Эмболо (Мохамед Кадер Мейте, 69') Лион: Реми Дескамп, Абнер Винисиус, Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Корентин Толиссо, Адам Карабец (Рашид Геззаль, 67'), Тайлер Мортон, Таннер Тессманн, Малик Мартен Фофана (Рубен Клюйверт, 85'), Khalis Merah (Павел Шульц, 75') Предупреждения: Пшемыслав Франковски (26'), Корентин Толиссо (43'), Алиду Сейду (47'), Клинтон Мата (53'), Андреа Пинамонти (77'), Реда Белахьяне (85'), Неманья Матич (90'), Кристиан Вольпато (90 + 5') Удаление: Тайлер Мортон (75')

    У «Лиона» осталось 9 очков и четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. В активе «Ренна» 7 баллов и шестая строчка.

