    «Барселона» — «Валенсия»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги
    Гол Модрича принес «Милану» победу над «Болоньей»

    В матче третьего тура итальянской Серии А «Милан» на своем поле переиграл «Болонью» со счетом 1:0.

    Автором единственного забитого мяча стал 40-летний хорватский полузащитник Лука Модрич, который отметился на 61-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Болонья 1:0
    Голы: 1:0 Лука Модрич (61'), 0:2 Венсан Маршетти (34'), 1:2 Ромен дель Кастильо (пенальти) (52'), 2:2 Jiri Ondrusek (42:32'), 2:3 Jiri Ondrusek (47:01'), 2:4 Jakub Orsava (59:19') Милан: Мик Меньян (Пьетро Терраччиано, 55'), Фикайо Томори, Страхиня Павлович (Кони де Винтер, 46'), Алексис Салемакерс, Первис Эступинан, Маттео Габбиа, Лука Модрич, Адриен Рабьо, Юссуф Фофана (Самуэле Риччи, 65'), Рубен Лофтус-Чик (Кристиан Пулишич, 65'), Сантьяго Хименес (Кристофер Нкунку, 85') Болонья: Лукаш Скорупски, Хараламбос Ликояннис (Хуан Миранда, 62'), Торбьёрн Хеггем, Джон Лукуми, Надир Цортеа, Николо Камбьяги (Джонатан Роу, 75'), Джованни Фаббиан (Федерико Бернардески, 62'), Льюис Фергюсон, Ремо Фройлер, Сантьяго Кастро (Тёйс Даллинга, 83'), Риккардо Орсолини (Йенс Одгор, 74') Предупреждения: Первис Эступинан (10'), Фикайо Томори (18'), Алексис Салемакерс (45'), Хуан Миранда (74'), Лукаш Скорупски (86'), Jakub Orsava (49:03') Удаление: Massimiliano Allegri (90')

    Календарь и таблица Серии А

    Победа позволила «Милану» набрать шесть очков и подняться на пятое место в турнирной таблице. В активе «Болоньи» осталось три балла и 13-я строчка.

    Читайте также

