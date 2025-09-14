«Леванте» и «Бетис» поделили очки

В матче четвертого тура чемпионата Испаниисыграли вничью 2:2.

На голы Ивана Ромеро и Этты Эйонга гости ответили точными ударами Кучо и Пабло Форналса.

Футбол. Испания. Ла Лига Леванте — Бетис 2:2 Голы: 1:0 Иван Ромеро (2'), 2:0 Карл Этта Эйонг (10'), 2:1 Кучо Эрнандес (45 + 2'), 2:2 Пабло Форнальс (81') Леванте: Мэтью Райан, Йереми Тольян, Матиас Морено (Адриан Де Ла Фуэнте, 66'), Мануэль Санчес, Пабло Мартинес (Кервин Арриага, 85'), Унай Эльхесабаль, Карлос Альварес, Ориоль Рей, Jon Olasagasti (Roger Brugue, 62'), Карл Этта Эйонг (Хосе Моралес Луис, 62'), Иван Ромеро (Годюэн Койялипу, 66') Бетис: Альваро Вальес, Родриго Рикельме (Абде Эззальзули, 72'), Хуниор Фирпо, Натан, Эктор Бельерин, Нельсон Деосса (Джовани Ло Чельсо, 46'), Серхи Альтмира (Софьян Амрабат, 74'), Пабло Форнальс, Диего Гомес, Кучо Эрнандес (Седрик Бакамбу, 87'), Антони Предупреждения: Эктор Бельерин (50'), Иван Ромеро (63'), Мэтью Райан (69'), Адриан Де Ла Фуэнте (78'), Мануэль Санчес (90 + 2'), Натан (90 + 4')

«Леванте» набрал первое очко и идет на 18-м месте. У «Бетиса» шесть баллов и девятая строчка.