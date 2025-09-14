2-й тайм Сассуоло — ЛациоОнлайн
    «Сассуоло» — «Лацио»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А
  20:37
    Дубль Холанна помог «Манчестер Сити» разгромить «Манчестер Юнайтед»
  18:55
    «Зенит» не смог в гостях переиграть «Балтику»
  20:11
    «ПСЖ» уверенно обыграл «Ланс»
  19:13
    ЦСКА в гостях обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
  17:57
    «Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Бернли»
    Все новости спорта

    «Леванте» и «Бетис» поделили очки

    «Леванте» — «Бетис»: счет матча 2:2, обзор голов

    В матче четвертого тура чемпионата Испании «Леванте» и «Бетис» сыграли вничью 2:2.

    На голы Ивана Ромеро и Этты Эйонга гости ответили точными ударами Кучо и Пабло Форналса.

    Леванте — Бетис 2:2
    Голы: 1:0 Иван Ромеро (2'), 2:0 Карл Этта Эйонг (10'), 2:1 Кучо Эрнандес (45 + 2'), 2:2 Пабло Форнальс (81') Леванте: Мэтью Райан, Йереми Тольян, Матиас Морено (Адриан Де Ла Фуэнте, 66'), Мануэль Санчес, Пабло Мартинес (Кервин Арриага, 85'), Унай Эльхесабаль, Карлос Альварес, Ориоль Рей, Jon Olasagasti (Roger Brugue, 62'), Карл Этта Эйонг (Хосе Моралес Луис, 62'), Иван Ромеро (Годюэн Койялипу, 66') Бетис: Альваро Вальес, Родриго Рикельме (Абде Эззальзули, 72'), Хуниор Фирпо, Натан, Эктор Бельерин, Нельсон Деосса (Джовани Ло Чельсо, 46'), Серхи Альтмира (Софьян Амрабат, 74'), Пабло Форнальс, Диего Гомес, Кучо Эрнандес (Седрик Бакамбу, 87'), Антони Предупреждения: Эктор Бельерин (50'), Иван Ромеро (63'), Мэтью Райан (69'), Адриан Де Ла Фуэнте (78'), Мануэль Санчес (90 + 2'), Натан (90 + 4')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Леванте» набрал первое очко и идет на 18-м месте. У «Бетиса» шесть баллов и девятая строчка.

    Читайте также

