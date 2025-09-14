«Крылья Советов» уверенно обыграли «Сочи» в матче РПЛ

В матче 8-го тура российской Премьер-лиги самарскиена своем поле нанесли поражениесо счетом 2:0.

Оба гола были забиты после перерыва. На 75-й минуте счет открыл Иван Олейников с передачи Николая Рассказова.

Через 10 минут преимущество увеличил молодой форвард Владимир Игнатенко, которому ассистировал Олейников.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Сочи 2:0 Голы: 1:0 (62'), 1:0 Иван Олейников (75'), 2:0 Владимир Игнатенко (85') Предупреждение: Доминик Ороз (33')

После этой встречи «Крылья Советов» поднялись на 8-е место с 12 очками. «Сочи» (1) — последний в таблице РПЛ.