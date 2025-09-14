В воскресенье, 14 сентября, состоится матч 3-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» примет «Лечче». Начало игры — в 16:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

До матча

15:50 Арбитром сегодняшней встречи будет Джанлука Манганьелло из Пинероло.

15:45 Команды встретятся между собой в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри Италия», который вмещает в себя 24 950 болельщиков.

15:40 «Аталанта»: Карнесекки Марко, Скальвини Джорджио, Хин Исак, Коссуну Одилон, Белланова Рауль, Пашалич Марио, Де Рон Мартен, Залевски Никола, Де Кетеларе Шарль, Сулемана Камалдин Пол, Крстович Никола.

15:40 «Лечче»: Фальконе Владимиро, Куасси Крист-Оуэн, Гаспар Киалонга, Сиберт Джамиль, Галло Антонино, Сала Алекс, Рамадани Юльбер, Кулибали Лассана, Соттиль Риккардо, Штулич Никола, Моренте Тете.

«Аталанта»

«Аталанта» подходит к матчу третьего тура Серии А против «Лечче» в непростом положении. После двух стартовых туров команда занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе всего 2 очка. От зоны вылета бергамцев отделяет всего один балл, что явно не соответствует амбициям клуба, который в прошлом сезоне завоевал бронзовые медали чемпионата, опередив такие гранды как «Ювентус», «Рома» и «Фиорентина».

Начало сезона у команды складывается неоднозначно. В последнем туре «Аталанта» не смогла удержать победу над «Пармой», упустив минимальное преимущество на 85-й минуте и завершив матч вничью 1:1. До этого команда также поделила очки с «Пизой», сыграв 1:1. Несмотря на отсутствие поражений, такие результаты явно не соответствуют потенциалу команды, претендующей на высокие места.

В межсезонье клуб провел несколько важных трансферов. Главным приобретением стал нападающий Никола Крстович, перешедший из «Лечче» за 25 миллионов евро. Также в команду пришли полузащитник Никола Залевски из «Интера» и Онест Аханор из «Дженоа».

К сожалению, в предстоящем матче не смогут принять участие несколько важных игроков. Из-за травм игру пропустят защитник Митчел Баккер, полузащитник Эдерсон и защитник Сеад Колашинац.

На своем поле команда будет стремиться показать более убедительную игру и набрать важные очки в борьбе за высокие позиции в чемпионате.

«Лечче»

«Лечче» подходит к матчу третьего тура Серии А против «Аталанты», находясь на 17-й строчке турнирной таблицы, имея в своём активе всего одно очко. От безопасной 10-й позиции клуб отстаёт на два очка, что создаёт дополнительное давление на игроков и тренерский штаб.

Прошлогодний сезон для команды также выдался непростым. «Лечче» занял 17-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка за 38 туров. Тогда клубу удалось избежать вылета лишь благодаря трём очкам преимущества над зоной понижения в классе.

Старт нынешнего сезона складывается для команды неудачно. В последнем туре «Лечче» потерпел поражение от «Милана» со счётом 0:2, пропустив оба мяча во втором тайме. До этого команда сыграла безголевую ничью с «Дженоа». Стоит отметить, что в двух матчах чемпионата «Лечче» пока не смог забить ни одного гола, что вызывает серьёзные опасения за атакующий потенциал команды.

Однако не всё так плохо для команды. Перед началом сезона «Лечче» успешно выступил в Кубке Италии, где в матче 1/32 финала обыграл «Стабию» со счётом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

К сожалению, в предстоящем матче не сможет принять участие полузащитник Габи Корентен, получивший травму. Его отсутствие может серьёзно повлиять на игру команды в центре поля.

Главной задачей для «Лечче» сейчас является первая победа в сезоне. Команде необходимо набрать очки, чтобы обрести уверенность и начать движение вверх по турнирной таблице. Матч против «Аталанты» станет серьёзным испытанием для южан, но при правильной тактике и реализации моментов у команды есть шансы на положительный результат.

Очные матчи

История противостояний «Аталанты» и «Лечче» богата интересными матчами, и последние встречи команд демонстрируют явное преимущество бергамцев. В последних четырёх матчах между клубами «Аталанта» одержала три победы, лишь однажды сыграв вничью. Особенно убедительно «Аталанта» выглядела в матче первого тура прошлого сезона, разгромив соперника со счётом 4:0. Совсем недавно, в мае 2024 года, команды вновь встречались, и бергамцы победили 2:0. Учитывая историю встреч и текущую форму команд, «Аталанта» подходит к предстоящему матчу в роли явного фаворита.

