В 4-м туре АПЛ состоится лондонское дерби, в котором сыграют. Матч назначен на 13 сентября 19:30 по мск.

У команд разные задачи на этот тур. «Вест Хэму» нужно набирать очки, чтобы избежать понижения в зону вылета. «Тоттенхэм» пока что в зоне Лиги чемпионов, однако в случае потери очков «шпоры» вероятнее всего опустятся ниже.

Таким образом, сегодня обе команды будут заточены на победу. «Вест Хэм» последний раз выигрывал у «Тоттенхэма» в 2023 году. После этого было зафиксировано две ничьи и одну победу «Тоттенхэма».

Букмекеры дают 3.40 на «Вест Хэм» и 2.22 на «Тоттенхэм».

Экспертам LiveSport больше симпатизирует «Тоттенхэм». В своем прогнозе они предложили свои ставки.

Искусственный интеллект уверен в нулевой ничье.

Прямую трансляцию матча «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.

