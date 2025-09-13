У команд разные задачи на этот тур. «Вест Хэму» нужно набирать очки, чтобы избежать понижения в зону вылета. «Тоттенхэм» пока что в зоне Лиги чемпионов, однако в случае потери очков «шпоры» вероятнее всего опустятся ниже.
Таким образом, сегодня обе команды будут заточены на победу. «Вест Хэм» последний раз выигрывал у «Тоттенхэма» в 2023 году. После этого было зафиксировано две ничьи и одну победу «Тоттенхэма».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 3.40 на «Вест Хэм» и 2.22 на «Тоттенхэм».
- Экспертам LiveSport больше симпатизирует «Тоттенхэм». В своем прогнозе они предложили свои ставки.
- Искусственный интеллект уверен в нулевой ничье.
Трансляция матча
