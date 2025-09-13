1-й тайм Арсенал — Ноттингем ФорестОнлайн
    «Арсенал» — «Ноттингем Форест». Онлайн, прямая трансляция
    Тюкавин: Игра со «Спартаком» именно в сентябре повлияла на мое восстановление

    Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своем восстановлении к игре со «Спартакаом».

    Константин Тюкавин
    Константин Тюкавин

    «Честно говоря, игра со "Спартаком" именно в сентябре повлияла на моё восстановление. Не знаю, ускорились ли мы, чтобы подойти к "Спартаку" готовым. Однако я бы очень хотел выйти на поле именно против этого соперника. Надеюсь, всё случится и меня ничего не будет беспокоить. Это наш единственный домашний матч в сентябре, на котором я надеюсь увидеть наших любимых болельщиков.

    Хочется, чтобы был полный стадион. Постараемся порадовать зрителей своей игрой. Также все помнят, что мой первый гол за "Динамо" случился именно против "Спартака", и было бы классно забить снова — эта мысль прямо сидит у меня в голове. Однако самое главное, чтобы команда победила, а болельщики остались довольны», — цитирует Тюкавина клубная пресс-служба.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 13 сентября, и начнется в 16:45 мск.

