2-й таймАтлетико — ВильярреалОнлайн
    Тудор — о победе над «Интером»: Это был сумасшедший, странный матч

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус
    Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал победу своей команды над «Интером» (4:3) в матче 3-го тура Серии А.

    Игор Тудор
    Игор Тудор

    «Это был сумасшедший, странный матч с большим количеством голов. Очень приятно одержать победу над отличным соперником. Это был всего лишь третий тур, осталось еще 35 матчей. Ребята молодцы.

    Аджич? Мы много работаем с ним, потому что считаем его сильным игроком. Он обладает потрясающими качествами, он хорошо работал всю неделю, и мы думали о том, чтобы его выпустить.

    Мы не играли и не прессинговали так, как могли бы. Победа была одержана, не знаю, заслуженная ли она, может быть, ничья была бы более справедливым результатом, но таков футбол.

    Позиция Йылдыза? Мы выстроили ромб в полузащите, идея была в том, чтобы прессинговать выше, но у нас это плохо получалось. Мы не прессинговали должным образом и быстро отходили назад. Он сильный игрок и должен оставаться ближе к воротам», — приводит слова Тудора Sportmediaset.

    После этого матча «Ювентус» занимает 1-е место в таблице Серии А с 9-ю очками в активе.

