Таранов прокомментировал летние приобретения ЦСКА

Воспитанник ЦСКАсчитает, что армейцы хорошо увеличили глубину скамейки после летних трансферов.

«С учётом той игры, которую демонстрирует ЦСКА в последнее время, должно быть достаточно тех точечных усилений, которые клуб сделал в летнее трансферное окно. Однако хотелось бы, чтобы у ЦСКА и на скамейке были футболисты, способные равноценно заменить игроков на поле. У армейцев коротковата скамейка, однако это хорошая возможность для молодых футболистов», — сказал Таранов «Чемпионату».

Всего перед началом сезона ЦСКА пополнили 8 футболистов. Летом пришли Жоао Виктор, Рамиро Ди Лусиано, Лионель Верде, Матеус Алвес, Даниэль Руис, а в заключительный день трансферного окно появились Матия Попович, Энрике Кармо и Глеб Пополитов.