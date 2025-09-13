2-й таймПари НН — ОренбургОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ильшат Айткулов «Пари НН» — «Оренбург». Онлайн, прямая трансляция
  • 12:48
    • В «Спартаке» выразили поддержку Станковичу
  • 11:14
    • Капризов хочет получать в «Миннесоте» от 18 до 19 млн долларов в год
  • 11:27
    • Парфенов возглавил московское «Торпедо»
  • 08:21
    • Зидан готов возглавить сборную Франции
  • 07:53
    • Футболист «Барселоны» Гави получил травму
    Все новости спорта

    Таранов прокомментировал летние приобретения ЦСКА

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Воспитанник ЦСКА Иван Таранов считает, что армейцы хорошо увеличили глубину скамейки после летних трансферов.

    Матеус Алвес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матеус Алвес

    «С учётом той игры, которую демонстрирует ЦСКА в последнее время, должно быть достаточно тех точечных усилений, которые клуб сделал в летнее трансферное окно. Однако хотелось бы, чтобы у ЦСКА и на скамейке были футболисты, способные равноценно заменить игроков на поле. У армейцев коротковата скамейка, однако это хорошая возможность для молодых футболистов», — сказал Таранов «Чемпионату».

  • Карнавал в ЦСКА. На смену Роше «армейцы» берут Жоао Виктора
  • Трансфер защитника «Васко да Гама» находится на финальной стадии
  • 15/08/2025

    • Всего перед началом сезона ЦСКА пополнили 8 футболистов. Летом пришли Жоао Виктор, Рамиро Ди Лусиано, Лионель Верде, Матеус Алвес, Даниэль Руис, а в заключительный день трансферного окно появились Матия Попович, Энрике Кармо и Глеб Пополитов.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» и «Спартак» будут играть от обороны
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • «Сливочные» продолжат победную серию
  • «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Будут ли у «Краснодара» проблемы с «Акроном»?
  • «Краснодар» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.05
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Осер — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бавария — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры