Таранов: У «Краснодара» появились проблемы на позиции центрфорварда

Экс-защитник «Краснодара» и ЦСКАсчитает, что в составе «быков» нет сейчас равноценной замены дисквалифицированному

«Сейчас "Краснодар" — более укомплектованная команда, чем тот же ЦСКА. В команде есть ряд футболистов, которые могут перестроиться и сыграть даже в два форварда. Хотя игра "Краснодара" строится именно на Кордобе, который цепляется за мяч и ведёт единоборства. За счёт его игры фланговые футболисты могут остро атаковать.

Не знаю, как "Краснодар" будет выходить из ситуации, когда Кордоба им не сможет помочь. Очень интересно посмотреть, как с этим справится тренерский штаб.

Вообще, нужно в запасе иметь другого нападающего, который будет конкурентоспособен, чтобы была возможность варьировать схему игры в атаке. А имея одного Кордобу и зная его характер, который выкидывает такие кренделя, как в матче с ЦСКА, стоило задуматься о покупке нового форварда.

"Краснодару" просто некого выпускать на позицию центрального нападающего, пока нет Кордобы», — сказал Таранов «Чемпионату».

Кордоба получил двухматчевую дисквалификацию после игры с ЦСКА (1:1). В 8-м туре «Краснодар» примет «Акрон».