Компани — о разгромной победе «Баварии»: Мы получили массу удовольствия

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 3-го тура немецкой Бундеслиги против(5:0).

«То, что мы сыграли на ноль, что мы забили 5 голов, просто потрясающе. На трибунах царила великолепная атмосфера. Мы получили массу удовольствия. В первом тайме все складывалось удачно.

Во втором тайме мы контролировали игру и забили еще один гол. Я доволен результатом», — приводит слова Компани Bayern and Germany.

После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 9-ю очками в активе. В следующей встрече мюнхенцы сыграют против «Челси» 17-го сентября в Лиге чемпионов.