Компани — о разгромной победе «Баварии»: Мы получили массу удовольствия

Венсан Компани — главный тренер «Баварии» Фото: globallookpress.com
«То, что мы сыграли на ноль, что мы забили 5 голов, просто потрясающе. На трибунах царила великолепная атмосфера. Мы получили массу удовольствия. В первом тайме все складывалось удачно.
Во втором тайме мы контролировали игру и забили еще один гол. Я доволен результатом», — приводит слова Компани Bayern and Germany.
После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 9-ю очками в активе. В следующей встрече мюнхенцы сыграют против «Челси» 17-го сентября в Лиге чемпионов.