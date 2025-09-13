22:00 Брентфорд — ЧелсиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоао Педро«Брентфорд» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:33
    • Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Гамбург» в матче Бундеслиги
  • 21:25
    • «Тоттенхэм» в гостях разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ
  • 21:10
    • Педро — в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ против «Брентфорда»
  • 20:59
    • «Ювентус» вырвал победу у «Интера» в матче Серии А
  • 19:15
    • «Реал» в меньшинстве победил «Реал Сосьедад»
    Все новости спорта

    Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Гамбург» в матче Бундеслиги

    «Бавария» — «Гамбург»: счет матча 5:0, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария Гамбург
    «Бавария» разгромила «Гамбург» (5:0) в матче 3-го тура немецкой Бундеслиги.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В 1-м тайме мюнхенцам удалось забить 4 безответных гола. В составе «Баварии» отличились Серж Гнабри на 3-й минуте, Александар Павлович на 9-й, Гарри Кейн на 26-й минуте с пенальти и Луис Диас на 29-й минуте.

    Во 2-м отрезке «Бавария» сумела забить еще один гол благодаря точному удару Гарри Кейна на 62-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Гамбург 5:0
    Голы: 1:0 Серж Гнабри (3'), 2:0 Александар Павлович (9'), 3:0 Гарри Кейн (пенальти) (26'), 4:0 Луис Диас (29'), 5:0 Гарри Кейн (62') Бавария: Мануэль Нойер, Деотшанкюль Юпамекано (Рафаэл Геррейру, 46'), Жонатан Та, Йосип Штанишич, Йозуа Киммих, Конрад Лаймер, Александар Павлович, Майкл Олисе, Луис Диас (Саша Боэ, 76'), Серж Гнабри (Николас Джексон, 46'), Гарри Кейн (Леннарт Карл, 64') Гамбург: Даниэл Фернандеш, Миро Мухайм, Лука Вушкович, Варме Омари, Фабиу Виейра (Фабио Бальде, 76'), Николас Капальдо (Йонас Мефферт, 46'), Николай Ремберг, Рансфорд Кёнигсдёрффер (Роберт Глатцель, 76'), Alexander Rossing Lelesiit (Райан Филипп, 46'), William Mikelbrencis, Aboubaka Soumahoro (Даниэль Эльфадли, 46') Предупреждения: Aboubaka Soumahoro (1'), Деотшанкюль Юпамекано (28'), Миро Мухайм (86'), Александар Павлович (90 + 1')

    После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 9-ю очками в активе. «Гамбург» — на 17-й строчке с 1-м баллом в копилке.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Фиорентина» и «Наполи» забьют друг другу
  • «Фиорентина» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Атлетико» снова не сможет победить
  • «Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Догонит ли «Монако» ПСЖ?
  • «Осер» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Осер — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  2.35
  • Прогноз на матч Брентфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры