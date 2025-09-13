Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Гамбург» в матче Бундеслиги

разгромила(5:0) в матче 3-го тура немецкой Бундеслиги.

В 1-м тайме мюнхенцам удалось забить 4 безответных гола. В составе «Баварии» отличились Серж Гнабри на 3-й минуте, Александар Павлович на 9-й, Гарри Кейн на 26-й минуте с пенальти и Луис Диас на 29-й минуте.

Во 2-м отрезке «Бавария» сумела забить еще один гол благодаря точному удару Гарри Кейна на 62-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Гамбург 5:0 Голы: 1:0 Серж Гнабри (3'), 2:0 Александар Павлович (9'), 3:0 Гарри Кейн (пенальти) (26'), 4:0 Луис Диас (29'), 5:0 Гарри Кейн (62') Бавария: Мануэль Нойер, Деотшанкюль Юпамекано (Рафаэл Геррейру, 46'), Жонатан Та, Йосип Штанишич, Йозуа Киммих, Конрад Лаймер, Александар Павлович, Майкл Олисе, Луис Диас (Саша Боэ, 76'), Серж Гнабри (Николас Джексон, 46'), Гарри Кейн (Леннарт Карл, 64') Гамбург: Даниэл Фернандеш, Миро Мухайм, Лука Вушкович, Варме Омари, Фабиу Виейра (Фабио Бальде, 76'), Николас Капальдо (Йонас Мефферт, 46'), Николай Ремберг, Рансфорд Кёнигсдёрффер (Роберт Глатцель, 76'), Alexander Rossing Lelesiit (Райан Филипп, 46'), William Mikelbrencis, Aboubaka Soumahoro (Даниэль Эльфадли, 46') Предупреждения: Aboubaka Soumahoro (1'), Деотшанкюль Юпамекано (28'), Миро Мухайм (86'), Александар Павлович (90 + 1')

После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 9-ю очками в активе. «Гамбург» — на 17-й строчке с 1-м баллом в копилке.