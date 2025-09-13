«Бавария» — «Гамбург». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 13 сентября, «Бавария» примет «Гамбург» в рамках 3-го тура чемпионата Германии по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Гамбург 4:0 Бавария: Мануэль Нойер, Деотшанкюль Юпамекано, Жонатан Та, Йосип Штанишич, Йозуа Киммих, Конрад Лаймер, Александар Павлович, Майкл Олисе, Луис Диас, Серж Гнабри, Гарри Кейн Гамбург: Даниэл Фернандеш, Миро Мухайм, Лука Вушкович, Варме Омари, Фабиу Виейра, Николас Капальдо, Николай Ремберг, Рансфорд Кёнигсдёрффер, Alexander Rossing Lelesiit, William Mikelbrencis, Aboubaka Soumahoro

Ход игры

45+7' Свисток на перерыв! Бавария громит Гамбург 4:0! Отдохнем 15 минут...

45+5' Небольшая пауза в игре, Киммиху оказывают медицинскую помощь.

45+4' Фабиу Виейра лежит на газоне и держится за затылок, Киммих с ним столкнулся голова в голову.

45+3' Конрад Лаймер прошел правым флангом и пробил с острого угла, но мяч оказался в ногах Вармеда Омари.

45+2' Гамбург разыгрывает штрафной со своей половины поля, но вперед передача не идет — там все перекрыто баварцами.

45+1' 4 минуты добавлено к первому тайму!

45' Майкл Олисе и Йозуа Киммих контролирую мяч в центральной зоне пеерд штрафной Гамбурга.

43' Гамбург продолжает катать мяч на своей половине, длинный заброс от Летома Вушковича в штрафную Баварии оказался безадресным.

42' Высокий прессинг в исполнении мюнхенского клуба — Александр Павлович фолит в центре на Кёнигсдёрффере.

40' Жонатан Та начинает от своей штрафной, передача на Киммиха, то грузит на правый фланг — передача и мощнейший удар от Олисе прямо в грудь Фернандешу!

39' Бавария нанесла по воротам соперника уже 11 ударов, 7 из них пришлись в створ.

37' Бавария снизила давления на соперника, поэтому Гамбург немного увеличил процент владения мячом (до 30%), минут 10 назад было 18%.

36' Йозуа Киммих дает классную передачу на Луиса Диаса. но судья зажигает офсайд и стандарт пробьет Даниэль Фернандеш.

35' Фабиу Виейра забросил в штрафную Баварии на Кёнигсдёрффера, однако Дайо Упамекано был первым на этом мяче.

34' Одна из редких атак Гамбурга: Вильям Микельбрансис получил мяч на правом фланге, передача в штрафную, но там фол от партнера по команде и мяч переходит Баварии.

33' Серж Гнабри пытался прорваться по центру, но не успел переложить мяч под рабочую правую, его накрыл Абубака Сумаоро.

32' Даниэль Фернандеш сильно выбивает мяч от ворот, но никто из партнеров впереди не цепляется и Мануэль Нойер начинает новую атаку Баварии.

31' Луис Диас в штрафной площади соперника легко разбирается с Омари и пробивает в ближний угол — мяч летит рядом со штангой.

29' Г-ОООООО-Л! Бавария — 4:0! Серж Гнабри открылся в центральной зоне перед штрафной и пробил с ходу! Мяч с рикошетом от Вушковича влетел в ворота Гамбурга!

28' Гамбург разводит с центра и сразу теряет мяч.

26' Г-ООООООООО-Л! Бавария — 3:0! Гарри Кейн бьет точно низом в левый от себя угол — мяч летит впритирку со штангой! Даниэль Фернандеш хоть и угадал угол, но дотянуться до мяча не смог!

24' Нарушение правил и одиннадцатиметровый в ворота Гамбурга!

23' Судья идет смотреть телевизор, скорее всего, это пенальти!

22' Идет просмотр VAR на предмет игры рукой защитника Гамбурга в своей штрафной.

21' Фернандеш поймал мяч в руки после пристрельной передачи на Майкл Олисе от Гарри Кейна.

20' Миро Мухайм пытается разогнать атаку гостей через центр, но там все перекрыто — Йозуа Киммих перехватил мяч.

18' Александр Павлович фолит в атаке — Николаю Рембергу досталось от баварского футболиста.

17' Вильям Микельбрансис классно прошел по правому флангу к воротам Мюнхена, убрал под левую ногу но пробил прямо по центру ворот — Мануэль Нойер уверенно фиксирует мяч в руках.

15' Гарри Кейн опускается ниже, чем обычно, чтобы раздавать передачи на партнеров. Он сейчас ключевой разыгрывающий по этой расстановке Баварии.

13' Майкл Олисе обостряет справа, пристрельная передача в штрафную гостей, но Вушкович выносит мяч подальше от ворот.

12' Жонатан Та на пробивает по воротам из-за пределов штрафной, мяч летит мимо ворот Гамбурга.

10' Одна из редких атак Гамбурга прошла по правому флангу, но владение у гостей сохранялось не долго — Дайо Упамекано отобрал мяч у Виейра.

9' Г-ООООООО-Л! Бавария — 2:0! Александр Павлович получает мяч в центральной зоне перед штрафной Гамбурга, убирает под правую ногу и мощно стреляет мимо Даниэля Фернандеша.

7' Мануэль Нойер вступает в игру, мяч, выбитый Вармеди Омари, долетел до вратаря хозяев.

6' Жонатан Та играет последнего в расстановке Баварии и именно он распасовывает мяч по флангам.

5' Гости не успели разыграть мяч, как сразу же его потеряли — Александр Павлович отправляет своих партнеров в новую атаку.

3' Г-ООООООО-Л! Бавария — 1:0! Серж Гнабри получил мяч на правом углу штрафной Гамбурга, сместился к лицевой и мощно пробил в ближний угол!

3' Бавария переходит в позиционную атаку, все игроки «красных» на половине поля соперника.

2'Опасный штрафной у ворот Гамбурга. Абубака Сумаоро получает желтую карточку за фол вблизи своей штрафной.

1' Раздается свисток арбитра! Матч Бавария — Гамбург начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:29 Главные действующие лица появляются на газоне «Альянц Арены». Игра вот-вот начнется!

19:24 Главным арбитром встречи назначен Тобиас Штилер.

19:20 Сегодняшний матч пройдет в Мюнхене на «Альянц Арена», которая вмещает 75 024 зрителей.

19:18 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 3-го тура немецкой Бундеслиги между Баварией и Гамбургом. За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Бавария»: Нойер Мануэль, Лаймер Конрад, Упамекано Дайо, Та Жонатан, Станишич Йосип, Киммих Йозуа, Павлович Александр, Олисе Майкл, Гнабри Серж, Диас Луис, Кейн Гарри.

«Гамбург»: Фернандеш Даниэль, Омари Вармед, Вушкович Летом, Сумаоро Абубака, Микельбрансис Вильям, Ремберг Николай, Капальдо Николас, Мухайм Миро, Сахити Эмир, Кёнигсдёрффер Рансфорд, Виейра Фабиу.

«Бавария»

Бавария лидировала перед третьим туром в немецкой Бундеслиге, имея в своей копилке шесть набранных очков. Команда уверенно провела два стартовых матча чемпионата, поочередно обыграв дома РБ Лейпциг (6:0) и на выезде Аугсбург (2:3). Баварцы продемонстрировали классную игру в линии атаки и невероятную слаженность действий в обороне.

Параллельно с чемпионатом Бавария играет и в Кубке Германии. Недавно на стадии 1/32 финала команда обыграла в гостях Вехен со счетом 3:2 и прошла в следующую стадию турнира.

«Гамбург»

Гамбург неудачно начал нынешний сезон — команда показывает невнятный футбол во всех линиях и имеет пока только одно набранное очко. Свой единственный бал “синие” взяли в матче против дортмундской Боруссии, сыграв с ней вничью (0:0). В последнем туре Гамбург на своем поле принимал Сан-Паули и уступил с сухим счетом 0:2. Получается, что в нынешнем чемпионате команда еще ни разу не забила.

Перед этим матчам во время международной паузы Гамбург провел товарищеский матч против Ганновера. Несмотря на домашний характер встречи, ничего внятного Гамбургу показать не удалось — как итог, поражение со счетом 1:3.

Личные встречи

В девяти предыдущих матчах между этими соперниками неизменно побеждает Бавария, независимо от того, где она играет — дома или на выезде. Последняя официальная встреча между ними прошла в рамках 26-го тура прошлого сезона Бундеслиги, там баварцы не оставили камня на камне от своего оппонента, разгромив его (6:0).

