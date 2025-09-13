Бавария — Гамбург. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Бундеслига, 13 сентября 2025 года

Бавария
Гамбург
«Бавария»
Турнирное положение: Мюнхенцы новый сезон начали шикарно. Команда на текущий момент пребывает на 1 позиции.
При этом «Бавария» победила в 7 своих последних поединках. Причем в трех последних матчах команда настреляла 12 мячей.
Бавария — Гамбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Мюнхенцы переиграли «Аугсбург» (3:2).
До того команда нанесла поражение «Веену» (3:2). А вот поединок с «РБ Лейпцигом» завершился яркой викторией (6:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Бавария» забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: Мюнхенцы явно намерены закрепиться на вершине таблицы. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.
Причем «Бавария» традиционно успешно противостоит «Гамбургу». В 5 последних очных поединках команда победила 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Мюнхенцы переиграли «динозавров» в 9 последних очных поединках.
«Гамбург»
Турнирное положение: «Динозавры» новый сезон начали на своем уровне. Команда на данный момент занимает 15 место.
Причем «Гамбург» пока не открыл счет своим голам в элите. Причем пропускает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Динозавры» уступили «Ганноверу» (1:3).
До того команда была бита «Санкт-Паули» (0:2). А вот чуть ранее она расписала мировую с менхенгладбахской «Боруссией» (0:0).
При этом «Гамбург» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Динозавры» нынче лишь привыкают к Бундеслиге. Подбор игроков у команды вполне качественный, однако голы даются натужно.
При этом «Гамбург» явно будет бороться лишь за выживание. А вот тылы команды выглядят относительно монолитно.
Команда уже 14 не может одолеть «Баварию». Да и в нынешней диспозиции «динозаврам» вряд ли по силам добыть очки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается отыскать свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Гамбург» не побеждает 3 матча кряду
- «Бавария» победила в 7 своих последних поединках
- «Динозавры» в 9 последних очных поединках уступили баварцам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 26.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.22 и 4.10.
Прогноз: «Бавария» способна еще поднатореть в плане реализации, и уж точно будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева намерены укрепить лидерство, к тому же имеют в своем составе качественных исполнителей.
Ставка: Фора «Баварии» -3.5 за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.17