    «Бавария» уничтожит «динозавров»

    Бавария — Гамбург. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Бундеслига, 13 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Гамбург»
    Луис Диас
    13 сентября в 3-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Гамбург». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Гамбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Сентября 2025 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 19:30 Гамбург

    Гамбург

  • Гамбург
    «Бавария»

    Турнирное положение: Мюнхенцы новый сезон начали шикарно. Команда на текущий момент пребывает на 1 позиции.

    При этом «Бавария» победила в 7 своих последних поединках. Причем в трех последних матчах команда настреляла 12 мячей.

    Бавария — Гамбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Мюнхенцы переиграли «Аугсбург» (3:2).

    До того команда нанесла поражение «Веену» (3:2). А вот поединок с «РБ Лейпцигом» завершился яркой викторией (6:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Бавария» забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Мюнхенцы явно намерены закрепиться на вершине таблицы. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

    Причем «Бавария» традиционно успешно противостоит «Гамбургу». В 5 последних очных поединках команда победила 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Мюнхенцы переиграли «динозавров» в 9 последних очных поединках.

    «Гамбург»

    Турнирное положение: «Динозавры» новый сезон начали на своем уровне. Команда на данный момент занимает 15 место.

    Причем «Гамбург» пока не открыл счет своим голам в элите. Причем пропускает команда в среднем гол за матч.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Динозавры» уступили «Ганноверу» (1:3).

    До того команда была бита «Санкт-Паули» (0:2). А вот чуть ранее она расписала мировую с менхенгладбахской «Боруссией» (0:0).

    При этом «Гамбург» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Динозавры» нынче лишь привыкают к Бундеслиге. Подбор игроков у команды вполне качественный, однако голы даются натужно.

    При этом «Гамбург» явно будет бороться лишь за выживание. А вот тылы команды выглядят относительно монолитно.

    Команда уже 14 не может одолеть «Баварию». Да и в нынешней диспозиции «динозаврам» вряд ли по силам добыть очки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается отыскать свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Гамбург» не побеждает 3 матча кряду

    • «Бавария» победила в 7 своих последних поединках

    • «Динозавры» в 9 последних очных поединках уступили баварцам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 26.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.22 и 4.10.

    Прогноз: «Бавария» способна еще поднатореть в плане реализации, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева намерены укрепить лидерство, к тому же имеют в своем составе качественных исполнителей.

    Ставка: Фора «Баварии» -3.5 за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.17

    2.17
    Бавария — Гамбург: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 13.09.202519:30. «Бавария» уничтожит «динозавров»
