Бавария — Гамбург. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Бундеслига, 13 сентября 2025 года

13 сентября в 3-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Гамбург». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Гамбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: Мюнхенцы новый сезон начали шикарно. Команда на текущий момент пребывает на 1 позиции.

При этом «Бавария» победила в 7 своих последних поединках. Причем в трех последних матчах команда настреляла 12 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Мюнхенцы переиграли «Аугсбург» (3:2).

До того команда нанесла поражение «Веену» (3:2). А вот поединок с «РБ Лейпцигом» завершился яркой викторией (6:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Бавария» забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Мюнхенцы явно намерены закрепиться на вершине таблицы. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

Причем «Бавария» традиционно успешно противостоит «Гамбургу». В 5 последних очных поединках команда победила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Мюнхенцы переиграли «динозавров» в 9 последних очных поединках.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Динозавры» новый сезон начали на своем уровне. Команда на данный момент занимает 15 место.

Причем «Гамбург» пока не открыл счет своим голам в элите. Причем пропускает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Динозавры» уступили «Ганноверу» (1:3).

До того команда была бита «Санкт-Паули» (0:2). А вот чуть ранее она расписала мировую с менхенгладбахской «Боруссией» (0:0).

При этом «Гамбург» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Динозавры» нынче лишь привыкают к Бундеслиге. Подбор игроков у команды вполне качественный, однако голы даются натужно.

При этом «Гамбург» явно будет бороться лишь за выживание. А вот тылы команды выглядят относительно монолитно.

Команда уже 14 не может одолеть «Баварию». Да и в нынешней диспозиции «динозаврам» вряд ли по силам добыть очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Гамбург» не побеждает 3 матча кряду

«Бавария» победила в 7 своих последних поединках

«Динозавры» в 9 последних очных поединках уступили баварцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 26.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.22 и 4.10.

Прогноз: «Бавария» способна еще поднатореть в плане реализации, и уж точно будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева намерены укрепить лидерство, к тому же имеют в своем составе качественных исполнителей.

Ставка: Фора «Баварии» -3.5 за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.17