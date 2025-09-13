1-й тайм Краснодар — АкронОнлайн
    «Краснодар» — «Акрон». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:15
    • «Реал» в меньшинстве победил «Реал Сосьедад»
  • 19:05
    • Костромской «Спартак» вырвал победу у «Арсенала» и вышел в лидеры Первой лиги
  • 18:46
    • «Динамо» М сыграло вничью со «Спартаком» в матче РПЛ
  • 18:41
    • «Ахмат» и «Локомотив» поделили очки в матче РПЛ
  • 16:28
    • Дубль Субименди принес «Арсеналу» победу над «Ноттингемом» в матче АПЛ
    Карпин — о ничьей со «Спартаком»: В интенсивности мы были лучше

    Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о ничейном результате своей команды в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

    Валерий Карпин — главный тренер московского «Динамо»
    «Игра была равна, результат говорит сам за себя. Можно говорить про реализацию, голы, моменты. Из несозданных моментов голы тоже бывают, как видим. Ошибок было много, но не на пустом месте, а потому что обе команды хорошо прессинговали, надо учитывать сопротивление соперника.

    "Динамо" скорее потеряло два очка, чем приобрело одно? Да. В каких компонентах игры мы сегодня были лучше и хуже "Спартака"? Разбор игры делать сейчас сложно. В интенсивности мы были лучше, если говорить не про тактику, а про желание и самоотдачу. Были хуже в согласованности действий. Макаров начинает атаку тем, что сбивает Рубенса. Это что? Несогласованность, притирка — как угодно называйте», — передает слова Карпина «Матч ТВ».

  • «Динамо» — «Спартак» 2:2. Онлайн, прямая трансляция
  • «Динамо» и «Спартак» сыграли вничью в матче 8-го тура Российской Премьер Лиги
  • Сегодня

    • После этого матча московское «Динамо» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Сочи» 17-го сентября в рамках Кубка России.

