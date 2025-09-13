Карпин — о ничьей со «Спартаком»: В интенсивности мы были лучше

Главный тренер московскоговысказался о ничейном результате своей команды в матче 8-го тура РПЛ против(2:2).

«Игра была равна, результат говорит сам за себя. Можно говорить про реализацию, голы, моменты. Из несозданных моментов голы тоже бывают, как видим. Ошибок было много, но не на пустом месте, а потому что обе команды хорошо прессинговали, надо учитывать сопротивление соперника.

"Динамо" скорее потеряло два очка, чем приобрело одно? Да. В каких компонентах игры мы сегодня были лучше и хуже "Спартака"? Разбор игры делать сейчас сложно. В интенсивности мы были лучше, если говорить не про тактику, а про желание и самоотдачу. Были хуже в согласованности действий. Макаров начинает атаку тем, что сбивает Рубенса. Это что? Несогласованность, притирка — как угодно называйте», — передает слова Карпина «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Сочи» 17-го сентября в рамках Кубка России.