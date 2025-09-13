Поединок 3-го тура немецкой Бундеслиги междуи дортмундскойсостоится 13 сентября в 16:30 по мск.

Перед матчем команды находятся на разных сторонах турнирной таблицы. «Хайденхайм» проиграл в двух турах и без единого балла занимает предпоследнюю 17-ю строчку. «Боруссия» имеет ничью и одну победу. С 4 баллами «шмели» идут четвертыми в списке.

Всего между командами было четыре очных матча. В первых двух была зафиксирована ничья, в двух последних «Боруссия» одержала победу.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: 5.45 на победу «Хайденхайма», 4.50 на ничью, 1.60 на победу «Боруссии».

Эксперты LiveSport ждут от «Боруссии» решительной игры с самого начала поединка. Подробнее о ставках в прогнозе.

Искусственный интеллект уверен в ничейном результате со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Хайденхайм» — «Боруссия» Д смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.