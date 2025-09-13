Хайденхайм — Боруссия Д. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Бундеслига, 13 сентября 2025 года

13 сентября в 3-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Боруссия» Д, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: Баденцы новый сезон начали слабо. Команда на текущий момент пребывает на 17 позиции.

При этом «Хайденхайм» уступил в 3 своих последних поединках. Причем в среднем команда забивает реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Баденцы обыграли «Кайзерслаутерн» (3:2).

До того команда была бита «РБ Лейпцигом» (0:2). А вот поединок с «Вольфсбургом» завершился коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Хайденхайм» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Баденцы явно намерены выбраться из опасной зоны. А вот пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

Причем «Хайденхайм» традиционно неудачно противостоит «Боруссии» Д. В 5 последних очных поединках команда уступила 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Баденцы постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы новый сезон начали относительно неплохо. Команда на данный момент занимает 4 место.

Причем «Боруссия» Д в двух турах набрал 4 зачетных балла. Причем пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Дортмундцы одолели «Унион» (3:0).

До того команда не смогла переиграть «Санкт-Паули» (3:3). А вот чуть ранее она минимально переиграла «Эссен».

При этом «Боруссия» Д в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Дортмундцы нынче выглядят не лучшим образом. Подбор игроков у команды вполне качественный, но оборона частенько совершает сбои.

При этом «Боруссия» Д весьма прилично атакует. В двух стартовых турах игроки команды наколотили шесть мячей.

Команда чередует успешные поединки с блеклыми. А вот Серу Гирасси уже успел настрелять 3 мяча в ворота соперников.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается как можно скорее подтянуться к группе лидеров.

Статистика для ставок

«Боруссия» Д в среднем забивает 3 мяча за матч

Дортмундцы не проигрывали в 3 своих последних поединках

«Хайденхайм» забил всего 1 мяч в 2 стартовых турах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.59.

Прогноз: Дортмундцы борются за самые высокие места, и уж точно будут максимально активно атаковать с первых минут встречи.

Номинальные гости намерены подтянуться к лидирующей группе, к тому же имеют в своем составе качественных исполнителей.

Ставка: Победа «Боруссии» Д в 1 тайме за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25