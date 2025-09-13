ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дженнаро Гаттузо Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу Mafia: The Old CountryОбзор Mafia: The Old Country: Очарование Старого Света и проблемы Нового
  • 09:02
    • Аршавин: Обидно. Было бы приятнее, если бы Смолов меня не догнал
  • 21:53
    • «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ
  • 21:49
    • СКА уверенно обыграл «Трактор»
  • 21:30
    • Гол Смолова помог Broke Boys победить «Сатурн» в Кубке России
  • 23:46
    • «Трабзонспор» арендовал Онана
  • 22:02
    • «Нефтехимик» одержал волевую победу над минским «Динамо»
  • 20:41
    • Бителло продлил контракт с «Динамо»
    Все новости спорта

    Дортмундцы начнут без прелюдий

    Хайденхайм — Боруссия Д. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Бундеслига, 13 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Хайденхайм Прогнозы на Боруссию Д Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Хайденхайм» — «Боруссия» Д
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рами Бенсебаини
    13 сентября в 3-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Боруссия» Д, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Сентября 2025 года

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •  Хайденхайм 16:30 Боруссия Д

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: Баденцы новый сезон начали слабо. Команда на текущий момент пребывает на 17 позиции.

    При этом «Хайденхайм» уступил в 3 своих последних поединках. Причем в среднем команда забивает реже гола за матч.

    Хайденхайм — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Баденцы обыграли «Кайзерслаутерн» (3:2).

    До того команда была бита «РБ Лейпцигом» (0:2). А вот поединок с «Вольфсбургом» завершился коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Хайденхайм» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Баденцы явно намерены выбраться из опасной зоны. А вот пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

    Причем «Хайденхайм» традиционно неудачно противостоит «Боруссии» Д. В 5 последних очных поединках команда уступила 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Баденцы постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Дортмундцы новый сезон начали относительно неплохо. Команда на данный момент занимает 4 место.

    Причем «Боруссия» Д в двух турах набрал 4 зачетных балла. Причем пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

  • Погба, Давид Луис и еще семь забытых звезд, которые снова сыграют в ЛЧ
  • Они возвращаются на главную европейскую арену
  • 09/09/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Дортмундцы одолели «Унион» (3:0).

    До того команда не смогла переиграть «Санкт-Паули» (3:3). А вот чуть ранее она минимально переиграла «Эссен».

    При этом «Боруссия» Д в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Дортмундцы нынче выглядят не лучшим образом. Подбор игроков у команды вполне качественный, но оборона частенько совершает сбои.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Боруссия» Д весьма прилично атакует. В двух стартовых турах игроки команды наколотили шесть мячей.

    Команда чередует успешные поединки с блеклыми. А вот Серу Гирасси уже успел настрелять 3 мяча в ворота соперников.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается как можно скорее подтянуться к группе лидеров.

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» Д в среднем забивает 3 мяча за матч

    • Дортмундцы не проигрывали в 3 своих последних поединках

    • «Хайденхайм» забил всего 1 мяч в 2 стартовых турах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 5.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.59.

    Прогноз: Дортмундцы борются за самые высокие места, и уж точно будут максимально активно атаковать с первых минут встречи.

    Номинальные гости намерены подтянуться к лидирующей группе, к тому же имеют в своем составе качественных исполнителей.

    Ставка: Победа «Боруссии» Д в 1 тайме за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.25

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч О'Коннелл — Шарипов
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Басаваредди — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эванс — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Харрис — Онклен
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Истаравшан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хосилот — Равшан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи Кочкор-Ата — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Азиягол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Прижмич — Муте
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:25
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хайденхайм — Боруссия Д: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 13.09.202516:30. Дортмундцы начнут без прелюдий
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры