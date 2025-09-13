ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Эндж ПостекоглуТретьего не дано: либо Постекоглу изменится, либо «Ноттингем» улетит в Чемпионшип
  • 23:52
    • «Марсель» разгромил «Лорьян» в матче Лиги 1
  • 23:30
    • «Байер» обыграл «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
  • 21:01
    • Гол Даку обеспечил «Рубину» победу над махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ
  • 19:18
    • «Автомобилист» в гостях переиграл «Салават Юлаев»
  • 00:50
    • Нападающий «Коринтианса» Негао может продолжить карьеру в «Зените»
    Холанн: Проигрывать — это не круто, но нужно использовать ситуацию во благо

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о неудачном отрезке своей команды на старте нынешнего сезона.

    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»
    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»

    «Мы проиграли два матча подряд, это плохо, очень плохо. Нам нужно разобраться в ситуации и вернуться на победный путь. Не можем позволить себе проигрывать, ведь вокруг так много хороших команд. Идеально было бы переломить ситуацию во встрече с "Манчестер Юнайтед" (14 сентября). Нам всем нужно выложиться по полной, взять себя в руки и начать действовать, потому что до сих пор мы играли недостаточно хорошо.

    Проигрывать — это не круто. Подобное раздражает, но нужно использовать ситуацию во благо. Например, в качестве мотивации, чтобы сыграть лучше в следующем матче. Надеюсь, мы так и сделаем. Нам нужно выплеснуть накопившийся внутри нас гнев на поле, чтобы показать себя с лучшей стороны», — приводит слова Холанда Viaplay.

  • Империя под угрозой. Почему Гвардиола оказался не готов к новым тенденциям АПЛ
  • Футбол Пепа Гвардиолы может не выжить в новой эпохе Премьер-лиги
  • Вчера

    • Напомним, что в прошлых 2-х встречах в рамках АПЛ «Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» (0:2) и «Брайтону» (1:2). После 3-х туров «горожане» занимают 13-е место в таблице с 3 очками в копилке.

  • «Динамо» и «Спартак» будут играть от обороны
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • «Фиорентина» и «Наполи» забьют друг другу
  • «Фиорентина» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сможет ли «Интер» дать бой «старой синьоре» в Турине?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.05
    •
