Холанн: Проигрывать — это не круто, но нужно использовать ситуацию во благо

Нападающийвысказался о неудачном отрезке своей команды на старте нынешнего сезона.

«Мы проиграли два матча подряд, это плохо, очень плохо. Нам нужно разобраться в ситуации и вернуться на победный путь. Не можем позволить себе проигрывать, ведь вокруг так много хороших команд. Идеально было бы переломить ситуацию во встрече с "Манчестер Юнайтед" (14 сентября). Нам всем нужно выложиться по полной, взять себя в руки и начать действовать, потому что до сих пор мы играли недостаточно хорошо.

Проигрывать — это не круто. Подобное раздражает, но нужно использовать ситуацию во благо. Например, в качестве мотивации, чтобы сыграть лучше в следующем матче. Надеюсь, мы так и сделаем. Нам нужно выплеснуть накопившийся внутри нас гнев на поле, чтобы показать себя с лучшей стороны», — приводит слова Холанда Viaplay.

Напомним, что в прошлых 2-х встречах в рамках АПЛ «Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» (0:2) и «Брайтону» (1:2). После 3-х туров «горожане» занимают 13-е место в таблице с 3 очками в копилке.