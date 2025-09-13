Горшков: «Зениту» будет непросто против «Балтики»

Экс-футболистподелился ожиданиями от предстоящей встречи «сине-бело-голубых» против

«Однозначно, "Зениту" не будет просто в матче с "Балтикой", которая играет у себя дома и при сумасшедшей поддержке болельщиков. Против "Зенита" все команды хотят играть, а футболисты супермотивированы. Питерцам будет очень непросто — у "Балтики" есть шансы продлить свою беспроигрышную серию. Мне кажется, наиболее вероятный исход матча — ничья», — приводит слова Горшкова «Чемпионат».

Калининградцы занимают 3-е место в турнирной таблице с 15 очками после 7 встреч.

Команды встретятся в рамках 8-го тура РПЛ, игра пройдёт 14 сентября в Калининграде.