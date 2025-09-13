1-й таймАхмат — ЛокомотивОнлайн
    Илья Лантратов «Ахмат» — «Локомотив». Онлайн, прямая трансляция
  • 16:28
    • Дубль Субименди принес «Арсеналу» победу над «Ноттингемом» в матче АПЛ
  • 15:59
    • «Пари НН» уверенно обыграл «Оренбург»
  • 12:48
    • В «Спартаке» выразили поддержку Станковичу
  • 11:14
    • Капризов хочет получать в «Миннесоте» от 18 до 19 млн долларов в год
  • 16:30
    • «Авангард» одержал волевую победу над «Динамо» М
    Горшков: «Зениту» будет непросто против «Балтики»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Балтика
    Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от предстоящей встречи «сине-бело-голубых» против «Балтики».

    Александр Соболев — форвард «Зенита»
    Александр Соболев — форвард «Зенита»

    «Однозначно, "Зениту" не будет просто в матче с "Балтикой", которая играет у себя дома и при сумасшедшей поддержке болельщиков. Против "Зенита" все команды хотят играть, а футболисты супермотивированы. Питерцам будет очень непросто — у "Балтики" есть шансы продлить свою беспроигрышную серию. Мне кажется, наиболее вероятный исход матча — ничья», — приводит слова Горшкова «Чемпионат».

    Калининградцы занимают 3-е место в турнирной таблице с 15 очками после 7 встреч.

    Календарь и таблица РПЛ

    Команды встретятся в рамках 8-го тура РПЛ, игра пройдёт 14 сентября в Калининграде.

