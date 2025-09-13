«Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 13-го сентября, состоится матч 3-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Хайденхайм» дома встретится с «Боруссией» из Дортмунда. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция.

Ход матча

45+5' Снова Хонсак зарабатывает штрафной в центре поля и сохраняет мяч для своей команды. На сей раз правила на нём нарушил Гирасси.

45+4' Хозяева на чужой половине, гостям нужно дотерпеть до перерыва.

45+2' Жёлтая карточка Рюэрсону за срыв атаки. Хонсак заработал штрафной.

45+1' 6 минут добавляет Цваер к первому тайму.

45' Плохой тайм для «Хайденхайма», но и обстоятельства складываются для них не самым лучшим образом. Посмотрим, что попробует предпринять главный тренер хозяев в перерыве.

43' Отбились хозяева заработав штрафной на своей половине. Правила нарушил Вальдемар Антон.

42' «Боруссия» вернула себе мяч и держит его на чужой половине.

41' На сей раз не таким опасным получился стандарт.

40' Опасный угловой и удар хозяев был блокирован. Снова угловой.

39' Бенедикт Гимбер попытался спровоцировать Адейеми, у которого уже есть жёлтая карточка. Но молодой талант «Боруссии» не повёлся и в итоге предупреждение получил сам Гимбер.

38' Ибрагимович прошёл по левому флангу и заработал угловой для своей команды.

36' Ужасный сценарий для хозяев и пока ничего у них не получается впереди. «Боруссия» проолжает давить, но пока при этом экономит силы.

Карим Адейеми globallookpress.com

35' Адейеми получил передачу за спину из глубины и прострелил вдоль ворот, никого не было в штрафной соперника.

33' ГОООЛ!!! 0:1! Серу Гирасси воспользовался подачей Рюэрсона с правого фланга и без шансов пробил головой в дальний нижний угол.

31' Адейеми классно прошёл с правого фланга от углового флажка прямо в центр штрафной, попутно обыграв двоих. Удар с левой пошёл выше дальней девятки.

30' пара попыток хозяев сыграть вперёд через длинный пас завершились привычным владением «Боруссии».

29' Совсем сложно стало гостям выйти на чужую половину после удаления.

27' Адейеми после потери сфолил в атаке и получил жёлтую карточку. Есть ощущение, что Гимбер слегка провоцировал его.

26' Тем временем «Боруссия» Дортмунд продолжает гнуть свою линию.

25' Невынужденная замена и необязательное удаление в первой половине тайма — тяжёлое начало матча для хозяев.

24' Возобновилась игра и тут же голевой момент! Гирасси бил в упор головой после навеса с левого фланга, и Рамай спас свою команду.

21' Прямая красная карточка Зивзивадзе! Лежит на поле Феликс Нмеча. Прямой ногой, шипами вперёд, с продавливанием — это красная без сомнений.

21' Гирасси бил из вратарской! Сейв Рамая! Паскаль Грсс отдавал передачу.

20' 32% на 68% по владению мячом на данный момент. «Боруссии» пока сложно создать моменты, оборона хозяев действует согласованно.

19' Байер не смог обыграть Майнка на входе в штрафную.

18' Ибрагимович в касание отправил Траоре в забег по правому флангу — вышло слишком сильно и последующий навес Омара пришёлся прямо в руки Кобелю.

17' «Боруссия» подходит всё ближе к воротам «Хайденхайма». Пошёл розыгрыш мяча в финальной трети поля.

Нико Ковач globallookpress.com

16' Нмеча получил мяч на линии штрафной, но предпочёлотдать пас вместо удара. Вышло неточно в итоге.

15' Мяч Гирасси получил мяч в штрафной! Но чистый подкат в последний момент совершил защитник, выбив мяч из-под ноги нападающего, собиравшегося бить по воротам.

13' Неточная попытка дальнего заброса на Адейеми, первым на мячебыл вратарь хозяев.

11' «Дортмунд» пока неспешно перекатывает мяч, не хватает точности при обострении.

10' Пресингуют первую стадию атаки футболисты «Хайденхайма», гости выходят в позиционную атаку.

9' А тепреь прессинг включили и хозяева, гостям в лице Адейеми пришлось сфолить.

8' Неплохо разыграли сейчас хозяева пас на третьего, но Хонсак оказался в офсайде.

Франк Шмидт globallookpress.com

6' Фёренбах меняет Пакяраду, который получил травму без контакта с соперником. Видимо что-то серьёзное стряслось с игроком «Хайденхайма», двое врачей помогают игроку уйти с поля.

Пакярада globallookpress.com

5' Пакярада лежит на газоне, судья останавливает встречу. Видимо замена потребуется защитнику уже на первых минутах игры.

4' Несогласованно сыграли в пас хозяева в попытке выйти в атаку. Аут.

3' Пас Байера на Гирасси в штрафную перехватывает защитник.

2' Интенсивное начало от «Боруссии», сразу включают гости контрпрессинг после потери мяча.

1' И сразу же первый голевой момент на первой минуте. Рамай спас свои ворота после удара Адейеми в дальний нижний угол из штрафной с острого угла. Всё началось с ошибки хозяев и неудачного выхода из обороны в атаку.

1' «Боруссия» начинает с центра поля. Передача назад и длинная диагональ на левый фланг была перехвачена.

1' Судья даёт свисток и запускает секундомер! Мы начинаем!

Перед матчем

16:28 Команды появляются на поле, матч скоро начнётся.

16:25 Футболисты находятся в подтрибунном помещении и готовятся выйти на поле.

16:10 Матч пройдёт на стадионе «Фойт-Арена», вмещающем 15000 зрителей.

16:00 Главным судьёй на игру назначен Феликс Цваер.

Стартовые составы

«Хайденхайм»: Рамай, Гимбер, Майнка, Траоре, Пакярада, Шёппнер, Хонсак, Кербер, Бек, Ибрагимович, Зивзивадзе

«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Антон, Бенсебайни, Рюэрсон, Коуту, Нмеча, Гросс, Байер, Свенссон, Адейеми, Гирасси

«Хайденхайм»

В прошлом сезоне команда из города Хайденхайм-ан-дер-Бренц заняла в Бундеслиге 16-е место и отстояла своё право на участие в элитном немецком чемпионате через стыковые матчи, где по сумме двух встреч одолела Эльферсберг с общим счётом 4:3. Не считая кубковой победы над намного более слабым «Балингером», новый сезон «Хайденхайм» начал ни шатко, ни валко. В первом туре подопечные Франка Шмидта уступили дома «Вольфсбургу» со счётом 1:3, а во втором — в гостях «Лейпцигу» (2:0).

Франк Шмидт, самый долгоиграющий главный тренер в истории немецкого профессионального футбола, работает в клубе с 2007-го года. Он известен своей приверженностью традиционной схеме 4-2-3-1 с акцентом на оборону и компактность. Однако первые результаты показывают, что ему, возможно, придётся готовиться к очередному непростому сезону. Команда демонстрирует низкую эффективность в атаке, проблемы в обороне и малое количество ударов по воротам. В преддверии матча с «Боруссиией» команда столкнулась с кадровыми проблемами: без игры остаётся Марвин Пирингер и под вопросом участие Ротвейлера. Летом клуб арендовал у «Баварии» молодого таланта Ариона Ибрагимовича, но проходит адаптацию в новом для себя клубе, и пока появлялся на поле только со скамейки запасных.

«Боруссия» Дортмунд

Нико Ковач и его команда начала свой путь в высшем немецком дивизионе с голевой феерии, забив 6 мячей в 2 матчах. Тем не менее, хорватский специалист не может быть доволен тем, как что команда потеряла очки на старте. В первом туре «Боруссия» упустила преимущество в два мяча за 5 минут до конца матча и в итоге сыграла вничью (3:3) с «Санкт-Паули». Уже во втором туре дортмундцы исправились, разгромив дома «Унион» со счётом 3:0. В первом матче сезона «Чёрно-жёлтые» прошли «Рот-Вайсс» в первом раунде кубкового противостояния, победив на выезде 1:0.

Во всех трёх матчах на старте отлично показал себя главный бомбардир хозяев — Серу Гирасси. В трёх играх стартовавшего сезона гвинейский нападающий забил четыре мяча. Его помощник и ассистент по атаке — Юлиан Брандт из-за травмы кисти не сможет помочь своему бомбардиру. Также не сможет принять участие в матче Нико Шлоттербек, который только недавно возобновил тренировки после серьёзной травмы колена и долгого отсутствия. Кроме того, под вопросом участие в игре Николаса Зюле и Эмре Джана.

Личные встречи

Матч обещает быть интересным противостоянием между аутсайдером и претендентом на высокие места. «Боруссия», которая за всю историю противостояний с «Хайденхаймом», побеждала в трёх из пяти встреч, будет стремиться закрепиться в верхней части таблицы, в то время как «Хайденхайму», раннее никогда не побеждавшему дортмундцев необходимы очки, чтобы избежать зоны вылета.

