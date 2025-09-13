1-й таймВест-Хэм — ТоттенхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ришарлисон и Бреннан Джонсон«Вест-Хэм» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:15
    • «Реал» в меньшинстве победил «Реал Сосьедад»
  • 19:05
    • Костромской «Спартак» вырвал победу у «Арсенала» и вышел в лидеры Первой лиги
  • 18:46
    • «Динамо» М сыграло вничью со «Спартаком» в матче РПЛ
  • 18:41
    • «Ахмат» и «Локомотив» поделили очки в матче РПЛ
  • 16:28
    • Дубль Субименди принес «Арсеналу» победу над «Ноттингемом» в матче АПЛ
    Все новости спорта

    Черчесов: Результат матча с «Локомотивом» закономерен

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Локомотив
    Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о матче против «Локомотива» (1:1).

    Станислав Черчесов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Черчесов

    «Фрагментами мы играли так, как хотели. Пока мы с такой командой не можем 90 минут постоянно доминировать. Поблагодарил футболистов за игру. У нас сейчас появится новый игрок, Жемалетдинов только подошел, Келиано травмирован, и у него карточка. Нам пока не хватает свежих игроков такого же уровня, чтобы этот уровень мы держали. Думаю, что результат закономерен. Нужно его принять и двигаться дальше», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Ахмат» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. «Локомотив» — на 1-й позиции (16).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» продолжат победную серию
  • «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Будут ли у «Краснодара» проблемы с «Акроном»?
  • «Краснодар» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Фиорентина» и «Наполи» забьют друг другу
  • «Фиорентина» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Осер — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  1.89
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бавария — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Брентфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры