Черчесов: Результат матча с «Локомотивом» закономерен

Главный тренер грозненскоговысказался о матче против(1:1).

«Фрагментами мы играли так, как хотели. Пока мы с такой командой не можем 90 минут постоянно доминировать. Поблагодарил футболистов за игру. У нас сейчас появится новый игрок, Жемалетдинов только подошел, Келиано травмирован, и у него карточка. Нам пока не хватает свежих игроков такого же уровня, чтобы этот уровень мы держали. Думаю, что результат закономерен. Нужно его принять и двигаться дальше», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

После этого матча «Ахмат» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. «Локомотив» — на 1-й позиции (16).