    Артета рассказал о травме Эдегора после матча с «Ноттингем Форест»

    Футбол АПЛ Арсенал Ноттингем Форест
    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил информацию о травме полузащитника команды Мартина Эдегора, которую он получил в матче 4-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (3:0).

    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»
    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»

    Напомним, что Эдегор получил повторную травму плеча во время встречи, покинув поле уже на 18-й минуте.

    «Да, похоже на то. Не знаю, то же ли это место, но травма очень похожа. Ему было некомфортно играть, он сыграл два матча за Норвегию, но, к сожалению, сегодня не смог. Поэтому нам нужно проконсультироваться с врачами, но я уверен, что он сделает всё возможное, чтобы быть в форме ко вторнику», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

