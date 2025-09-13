Артета рассказал о травме Эдегора после матча с «Ноттингем Форест»

Главный тренерподтвердил информацию о травме полузащитника команды, которую он получил в матче 4-го тура АПЛ против(3:0).

Напомним, что Эдегор получил повторную травму плеча во время встречи, покинув поле уже на 18-й минуте.

«Да, похоже на то. Не знаю, то же ли это место, но травма очень похожа. Ему было некомфортно играть, он сыграл два матча за Норвегию, но, к сожалению, сегодня не смог. Поэтому нам нужно проконсультироваться с врачами, но я уверен, что он сделает всё возможное, чтобы быть в форме ко вторнику», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 9-ю очками в активе.