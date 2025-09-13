1-й таймАхмат — ЛокомотивОнлайн
    Дубль Субименди принес «Арсеналу» победу над «Ноттингемом» в матче АПЛ

    «Арсенал» — «Ноттингем»: счет матча 3:0, обзор голов

    Лондонский «Арсенал» не испытал никаких проблем в матче 4-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» — 3:0.

    Эзе и Субименди
    Эзе и Субименди

    На 32-й минуте счет открыл испанец Мартин Субименди, это его первый гол за канониров.

    Сразу после перерыва отличился Виктор Дьокереш, а ассистировал ему Эберечи Эзе.

    Точку в матче поставил на 79-й минуте Субименди, оформивший дубль.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Ноттингем Форест 3:0
    Голы: 1:0 Мартин Субименди (32'), 2:0 Виктор Дьёкереш (46'), 3:0 Мартин Субименди (79') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер, Кристьян Москера, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори (Майлс Льюис-Скелли, 68'), Мартин Эдегор (Итан Нванери, 18'), Мартин Субименди, Микель Мерино, Эберечи Эзе (Леандро Троссард, 79'), Чуквунонсо Мадуэке (Габриэл Мартинелли, 79'), Виктор Дьёкереш (Деклан Райс, 68') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Морато, Мурилло (Николо Савона, 37'), Никола Миленкович, Неко Уильямс, Каллум Хадсон-Одои (Арно Калимуэндо, 60'), Морган Гиббз-Уайт (Джеймс Макати, 73'), Эллиот Андерсон, Ибраим Сангаре (Райан Йейтс, 73'), Крис Вуд (Дилан Баква, 60'), Дан Ндой Предупреждения: Риккардо Калафьори (61'), Неко Уильямс (78')

    Календарь и таблица АПЛ

    После 4 туров у «Арсенала» стало 9 очков и команда вышла на первое место в таблице АПЛ. «Ноттингем» (4) пока 11-й. Это был первый матч «лесников» под началом Анге Постекоглу.

