  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    «Пари НН» — «Оренбург». Онлайн, прямая трансляция
  • 12:48
    • В «Спартаке» выразили поддержку Станковичу
  • 11:14
    • Капризов хочет получать в «Миннесоте» от 18 до 19 млн долларов в год
  • 08:21
    • Зидан готов возглавить сборную Франции
  • 11:27
    • Парфенов возглавил московское «Торпедо»
  • 08:34
    • Анчелотти высказался о будущем Неймара в сборной Бразилии
    «Арсенал» — «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Арсенал Ноттингем Форест Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    13 сентября в Лондоне состоится поединок между «Арсеналом» и «Ноттингем Форест» в рамках 4-го тура Премьер-лиги Англии. Начало в 14:30 по мск.

    «Арсенал» входит в тройку лидеров. До этого «канониры» возглавляли таблицу, но после поражения от «Ливерпуля» они опустились на 3-е место. Тем не менее до этого коллектив Микеля Артеты разгромил «Лидс» и обыграл МЮ. Так что свои 6 очков «Арсенал» вполне заслужил.

    У «Ноттингема» сейчас небольшие проблемы из-за смены власти. Главный тренер Нуну Эшпириту Санту, который стал символом успеха команды в прошлом сезоне, покинул свой пост. Теперь сложно угадать, чего ожидать от таких перемен. Вдобавок гости не смогли выиграть в последних двух турах. Как бы это не вошло в привычку.

    Календарь и таблица АПЛ

    В пяти матчах «Арсенал» одержал 3 победы, «Ноттингем Форест» выиграл один раз, в прошлом матче была ничья 0:0.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают «Арсенал» фаворитом за 1.42, на ничью можно поставить за 4.90, на победу «Ноттингем Форест» дают 7.80.

    • Эксперты LiveSport рассказали, чего ждать от поединка в своем прогнозе за 2.00.

    • Искусственный интеллект считает, что будет нулевая ничья.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Ноттингем Форест» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

