13 сентября в Лондоне состоится поединок междув рамках 4-го тура Премьер-лиги Англии. Начало в 14:30 по мск.

«Арсенал» входит в тройку лидеров. До этого «канониры» возглавляли таблицу, но после поражения от «Ливерпуля» они опустились на 3-е место. Тем не менее до этого коллектив Микеля Артеты разгромил «Лидс» и обыграл МЮ. Так что свои 6 очков «Арсенал» вполне заслужил.

У «Ноттингема» сейчас небольшие проблемы из-за смены власти. Главный тренер Нуну Эшпириту Санту, который стал символом успеха команды в прошлом сезоне, покинул свой пост. Теперь сложно угадать, чего ожидать от таких перемен. Вдобавок гости не смогли выиграть в последних двух турах. Как бы это не вошло в привычку.

Календарь и таблица АПЛ

В пяти матчах «Арсенал» одержал 3 победы, «Ноттингем Форест» выиграл один раз, в прошлом матче была ничья 0:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают «Арсенал» фаворитом за 1.42, на ничью можно поставить за 4.90, на победу «Ноттингем Форест» дают 7.80.

Эксперты LiveSport рассказали, чего ждать от поединка в своем прогнозе за 2.00.

Искусственный интеллект считает, что будет нулевая ничья.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Ноттингем Форест»

