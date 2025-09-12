В матче 4-го тура испанской Примерыприметна «Рамон Санчес Писхуан». Старт игры в 22:00 по мск.

«Севилья» неудачно стартовала, проиграв в двух первых турах. Однако в последнем поединке «андалусийцы» обыграли «Жирону» и набрали свои первые очки в новом сезоне.

У «Эльче» в этом плане ситуация куда лучше. Клуб ни разу не проиграл за три тура — две ничьи и одна победа

Команды последний раз встречались в 2023 году. Тогда «Эльче» сумел добиться ничьи 1:1. При этом у «Севильи» 3 победы в 5 матчах против валенсийцев. Посмотрим, сможет ли она реализовать свое преимущество.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.88 на победу «Севильи» и 4.90 на победу «Эльче».

Эксперты рассказали, чего ждать от поединка. Подробно об этом в их прогнозе.

Искусственный интеллект делает ставку на победу «Севильи» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Севилья» — «Эльче» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.