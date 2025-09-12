1-й таймБайер — АйнтрахтОнлайн
    Флориан Вирц«Байер» — «Айнтрахт». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:01
    • Гол Даку обеспечил «Рубину» победу над махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ
  • 19:18
    • «Автомобилист» в гостях переиграл «Салават Юлаев»
  • 21:25
    • Защитник «Реала» Рюдигер выбыл на три месяца из-за травмы
  • 21:05
    • «Волга» вырвала победу у «Торпедо» в матче Первой лиги
  • 20:52
    • Германия вышла в финал Евробаскета
    «Севилья» — «Эльче»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Ла Лига Футбол Испании Севилья Эльче Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 4-го тура испанской Примеры «Севилья» примет «Эльче» на «Рамон Санчес Писхуан». Старт игры в 22:00 по мск.

    «Севилья» неудачно стартовала, проиграв в двух первых турах. Однако в последнем поединке «андалусийцы» обыграли «Жирону» и набрали свои первые очки в новом сезоне.

    У «Эльче» в этом плане ситуация куда лучше. Клуб ни разу не проиграл за три тура — две ничьи и одна победа

    Команды последний раз встречались в 2023 году. Тогда «Эльче» сумел добиться ничьи 1:1. При этом у «Севильи» 3 победы в 5 матчах против валенсийцев. Посмотрим, сможет ли она реализовать свое преимущество.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 1.88 на победу «Севильи» и 4.90 на победу «Эльче».

    • Эксперты рассказали, чего ждать от поединка. Подробно об этом в их прогнозе.

    • Искусственный интеллект делает ставку на победу «Севильи» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Севилья» — «Эльче» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

  • Добудет ли «Байер» первую победу в сезоне?
  • «Байер» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Будут ли у «Марселя» проблемы с «Лорьяном»?
  • «Марсель» — «Лорьян». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сдвинется ли «Бенфика» с 4-го места?
  • «Бенфика» — «Санта-Клара». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    5.78
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бенфика — Санта-Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:45
    •  3.05
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
