«Севилья» неудачно стартовала, проиграв в двух первых турах. Однако в последнем поединке «андалусийцы» обыграли «Жирону» и набрали свои первые очки в новом сезоне.
У «Эльче» в этом плане ситуация куда лучше. Клуб ни разу не проиграл за три тура — две ничьи и одна победа
Команды последний раз встречались в 2023 году. Тогда «Эльче» сумел добиться ничьи 1:1. При этом у «Севильи» 3 победы в 5 матчах против валенсийцев. Посмотрим, сможет ли она реализовать свое преимущество.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.88 на победу «Севильи» и 4.90 на победу «Эльче».
Эксперты рассказали, чего ждать от поединка.
- Искусственный интеллект делает ставку на победу «Севильи» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Севилья» — «Эльче» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.