ОвертаймМеталлург Мг — Динамо МоскваОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Главный тренер московского Динамо Алексей Кудашов«Металлург» Мг — «Динамо» Москва. Онлайн, прямая трансляция Дженнаро Гаттузо Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу
  • 18:47
    • «Авангард» обыграл «Амур» в матче КХЛ
  • 15:33
    • КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на два матча
  • 14:33
    • РФС назвала судей на матчи 8-го тура Мир РПЛ
  • 13:45
    • «Шахтёр» подаст в суд на УАФ из-за допингового дела Мудрика
  • 16:30
    • ЦСКА готов заплатить за бельгийского нападающего € 37 млн
  • 16:29
    • Махачкалинское «Динамо» подписало контракт с нападающим Миро
  • 16:07
    • Аналитический сервис Opta назвал фаворитов Лиги Европы в сезоне-2025/26
    Все новости спорта

    Команды не определят сильнейшего?

    Севилья — Эльче: прогноз на матч чемпионата Испании и ставка за 3.29

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Севилью Прогнозы на Эльче Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Эльче»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эльче»
    12 сентября в 4-м туре чемпионата Испании сыграют «Севилья» и «Эльче». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Эльче», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Ла Лига 12 Сентября 2025 года

    Севилья

  • Севилья
    •  Севилья 22:00 Эльче

    Эльче

  • Испания. Ла Лига
    •

    «Севилья»

    Турнирное положение: «Севилья» после трех туров располагается на 12-й строчке. Команда набрала лишь три очка и находится на расстоянии двух баллов от зоны вылета. «Севилья» на данный момент забила пять голов и столько же пропустила.

    Последние матчи: Под руководством Матиаса Альмейды андалусийцы выглядят свежее, чем на финише прошлого сезона. Однако до уровня образца двухлетней давности им всё ещё далеко.

    Севилья — Эльче: коэффициенты букмекеров

    В активе «Севильи» — достойное поражение от «Атлетика» (2:3), в котором удалось отыграться во втором тайме, и победа над кризисной «Жироной» (2:0). В то же время домашний матч с «Хетафе» (1:2) стал настоящим провалом. Соперник приехал с минимальным набором игроков и почти не делал замен, но всё равно увёз три очка.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Кадровая ситуация непростая. Летом клуб лишился лучшего бомбардира Доди Лукебакио, на его место приглашен Алексис Санчес. Чилиец только недавно присоединился к тренировкам и вряд ли выйдет в старте. Есть риск, что не сыграет Габриэль Суасо, который возвращается из сборной.

    За три тура «Севилья» забила пять голов. Однако оборона продолжает допускать ошибки: во всех встречах соперники создавали у ворот Буну больше моментов, чем «Севилья» у чужих.

    «Эльче»

    Турнирное положение: «Эльче» находится на 7-й строчке. В новом сезоне Примеры клуб еще ни разу проигрывал.

    У «Эльче» одна победа и две ничьи. После трех сыгранных матчей разница мячей составляет 4-2.

  • Погба, Давид Луис и еще семь забытых звезд, которые снова сыграют в ЛЧ
  • Они возвращаются на главную европейскую арену
  • 09/09/2025

    • Последние матчи: «Эльче», ставший открытием прошлого сезона в Сегунде, достойно начал и в элите. В первых трёх турах команда Эдера Сарабии не проиграла ни разу: ничьи с «Бетисом» (1:1) и «Атлетико» (1:1), а также уверенная победа над «Леванте» (2:0).

    Сохраняется стиль игры: команда старается действовать активно, владеет мячом и только в матче с «Атлетико» сознательно отдала инициативу.

    Состояние команды: В составе «Эльче» особое внимание приковано к Рафаэлю Миру и Альфонсо Педросе, арендованным у «Севильи». Их соглашения не содержат пункта о запрете игры против красно-белых, поэтому оба готовы выйти на поле. Мир уже забил дважды в трех турах. Также к команде присоединились арендованные у «Барселоны» Экто Форт и Иньяки Пенья, которые могут дебютировать. В строй вернулся защитник Бамбо Диаби, но его появление в старте маловероятно.

    В Сегунде «Эльче» имел лучшую защиту. В Примере тенденция сохранилась — всего два пропущенных гола в трех турах против серьезных соперников.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Статистика для ставок

    • «Севилья» в трех матчах чемпионата Испании-2025/26 потерпела два поражения

    • «Эльче» в новом сезоне Примеры еще ни разу не уступал

    • Последняя встреча между командами состоялась в 2023 году

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается с коэффициентом 2.03. Ничья — в 3.29, победа «Эльче» — в 3.97.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: «Севилья» не демонстрирует стабильность. В предстоящем матче сложно предугадать победителя, однако букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Высока вероятность увидеть результативную встречу.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды не выявят сильнейшего и поделят очки.

    Ставка: ничья за 3.29

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Хаддад — Пигосси
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ченгиз — Сарасуа
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Леон Сатурн — Broke Boys
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Адде — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  5.49
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хантер — Аранго
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Хименес-Касинцева — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Осорио — Йович
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Крузейро — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Остапенко — Стакушич
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Ботафого — Васко да Гама
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Стефанини — Френх
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Севилья — Эльче: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 12.09.202522:00. Команды не определят сильнейшего?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры