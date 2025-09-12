Севилья — Эльче: прогноз на матч чемпионата Испании и ставка за 3.29

12 сентября в 4-м туре чемпионата Испании сыграют «Севилья» и «Эльче». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Эльче», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» после трех туров располагается на 12-й строчке. Команда набрала лишь три очка и находится на расстоянии двух баллов от зоны вылета. «Севилья» на данный момент забила пять голов и столько же пропустила.

Последние матчи: Под руководством Матиаса Альмейды андалусийцы выглядят свежее, чем на финише прошлого сезона. Однако до уровня образца двухлетней давности им всё ещё далеко.

В активе «Севильи» — достойное поражение от «Атлетика» (2:3), в котором удалось отыграться во втором тайме, и победа над кризисной «Жироной» (2:0). В то же время домашний матч с «Хетафе» (1:2) стал настоящим провалом. Соперник приехал с минимальным набором игроков и почти не делал замен, но всё равно увёз три очка.

Состояние команды: Кадровая ситуация непростая. Летом клуб лишился лучшего бомбардира Доди Лукебакио, на его место приглашен Алексис Санчес. Чилиец только недавно присоединился к тренировкам и вряд ли выйдет в старте. Есть риск, что не сыграет Габриэль Суасо, который возвращается из сборной.

За три тура «Севилья» забила пять голов. Однако оборона продолжает допускать ошибки: во всех встречах соперники создавали у ворот Буну больше моментов, чем «Севилья» у чужих.

«Эльче»

Турнирное положение: «Эльче» находится на 7-й строчке. В новом сезоне Примеры клуб еще ни разу проигрывал.

У «Эльче» одна победа и две ничьи. После трех сыгранных матчей разница мячей составляет 4-2.

Последние матчи: «Эльче», ставший открытием прошлого сезона в Сегунде, достойно начал и в элите. В первых трёх турах команда Эдера Сарабии не проиграла ни разу: ничьи с «Бетисом» (1:1) и «Атлетико» (1:1), а также уверенная победа над «Леванте» (2:0).

Сохраняется стиль игры: команда старается действовать активно, владеет мячом и только в матче с «Атлетико» сознательно отдала инициативу.

Состояние команды: В составе «Эльче» особое внимание приковано к Рафаэлю Миру и Альфонсо Педросе, арендованным у «Севильи». Их соглашения не содержат пункта о запрете игры против красно-белых, поэтому оба готовы выйти на поле. Мир уже забил дважды в трех турах. Также к команде присоединились арендованные у «Барселоны» Экто Форт и Иньяки Пенья, которые могут дебютировать. В строй вернулся защитник Бамбо Диаби, но его появление в старте маловероятно.

В Сегунде «Эльче» имел лучшую защиту. В Примере тенденция сохранилась — всего два пропущенных гола в трех турах против серьезных соперников.

Статистика для ставок

«Севилья» в трех матчах чемпионата Испании-2025/26 потерпела два поражения

«Эльче» в новом сезоне Примеры еще ни разу не уступал

Последняя встреча между командами состоялась в 2023 году

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается с коэффициентом 2.03. Ничья — в 3.29, победа «Эльче» — в 3.97.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Севилья» не демонстрирует стабильность. В предстоящем матче сложно предугадать победителя, однако букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Высока вероятность увидеть результативную встречу.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды не выявят сильнейшего и поделят очки.

Ставка: ничья за 3.29