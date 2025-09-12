«Севилья» — «Эльче». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 12-го сентября, состоится матч 4-го тупа испанской Примеры, в котором «Севилья» дома встретится с «Эльче». Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция.

Ход матча

25' Маркао врезал в центре поля по ногам Сильве. 6:3 по фолам на данный момент.

24' Падение Варгаса в штрафной — судья показывает, что не было ничего серьёзного.

22' Первый голевой момент в матче! Прострел низом с правого фланга от Альваро Нуньеса на Рафу Мира. Не смог как следует попасть по мячу воспитанник «Валенсии», пытаясь пробить с правой.

21' Нередко случаются ошибки при выходе из обороны у гостей, но и хозяева пока не могут ими воспользоваться. Чаще передачи не в темп получаются чаще у «Севильи».

19' Аспиликуэта на левом фланге опережает Рафу Мира.

18' Куасси выиграл очередное единоборство. На этот раз верховую дуэль с Рафой Миром.

17' Розыгрыш справа, навес и хозяева отбиваются.

17' Дальний штрафной от гостей переходит в угловой.

16' Андре силва вошёл в штрафную чуть левее центра, хорошо в отборе сыграл Куасси.

15' Досталось Куасси сейчас в область паха. Лежит на газоне защитник хозяев.

14' Хорошая атка по левому флангу от «Эльче». Навес прервал новичок «Севильи» Менди.

12' С мячом «Севилья» на чужой половине поля. Пока не удаётся сделать несколько точных передач подряд хозяевам.

11' Детура едва не заигрался перед своей штрафной при перепасовке со своими защитниками. Обошлось всё для «Эльче».

8' Жётая карточка Агуме за фол перед чужой штрафной. Фебас опередил его, прокинув мяч и получил по ногам.

8' Неудачный дриблинг на левом фланге от Альфонсо Гонсалеса.

6' Ромеро едва не вышел на ударную позицию, попытавшись обыграть защитника у радиуса штрафной. Падение — судья показывает, что можно играть.

5' Варгас после классной диагонали со своей половины поля не смог пройти вдоль штрафной на дриблинге.

5' Наконец возобновился матч. С мячом Севилья.

4' Капитаны команд сейчас о чём-то общаются с судьёй. Пауза всё же цатянулась. Кажется, кому-то стало плохо на трибуне «Рамон Санчес Пискуан».

3' Была остановка в игре в связи с предыдущим фоло. Теперь игра возобновилась.

1' Маркао грубо выгрыз мяч вместо с ногами у Эль Хуари.

1' Эльче развёл с центра поля, пока гости перекатывают мяч на своей половине поля.

1' Судья даёт свисток и запускает секундомер! Мы начинаем!

Перед матчем

21:50 Команды уже на поле, матч скоро начнётся.

21:40 Матч пройдёт на домашнем для «Севильи» стадионе — «Рамон Санчес Писхуан», вмещающем 45550 зрителей.

21:30 Главным судьёй на игру назначен Хавьер Альберола Рохас.

Стартовые составы

«Севилья»: Нюланд, Аспиликуэта, Куасси, Гудель, Ромеро, Варгас, Хуан Санчес, Гонсалес, Агуме, Менди, Маркао

«Эльче»: Дитуро, Бигас, Аффенгрубер, Чуст, Педроса, Фебас, Нуньес, Нето, Али Хуари, Мир, Андре Силва

«Севилья»

«Севилья» неубедительно начала сезон в испанском высшем дивизионе, проиграв «Атлетику» в гостях (3:2) и «Хетафе» дома (1:2). Лишь в последнем туре севильцы сумели добиться положительного результата, победив на выезде «Жирону» (0:2). Новый главный тренер команды Матиас Альмейда пока не смог стабилизировать игру. «Красно-белые» демонстрируют неслаженность действий, особенно в защите, где допускают больше моментов, чем создают сами.

«Красно-белые» в прошлом сезоне заняли 17-е место в Ла Лиге, всего на одно очко оторвавшись от зоны вылета. Это был их худший сезон с момента вылета из высшего дивизиона в сезоне 2000/01. «Севилье» удалось подписать семь игроков в летнее трансферное окно, но они потеряли двух ключевых игроков: Луик Баде перешел в «Байер» из Леверкузена, а Доди Люкебакио присоединился к «Бенфике». В последний день трансферного окна клуб подписал контракт с 36-летним чилийским нападающим Алексисом Санчесом, который присоединился к команде на правах свободного агента. Игрок заявил, что мотивирован доказать свою пользу и помочь клубу вернуться к былым успехам. Также состав «Севильи» пополнил опытный защитник Сезар Аспиликуэта.

В матче с «Эльче» на «Рамоне» помимо Санчеса и Аспиликуюты смогут дебютировать и другие новички, такие как Батиста Менди и Фабио Кардосо. Из-за травм не смогут принять участие Акор Адамс, Аднан Янузай, Жоан Жордан, Ньянзу Куасси и Джибрниль Соу. Участие Джибриля Соу также остаётся под вопросом.

«Эльче»

Тем временем «Эльче» в прошлом сезоне занял второе место в Сегунде, обеспечив себе возвращение в высший дивизион. В том сезоне «Эльче» была командой с самой лучшей обороной — всего 34 пропущенных мяча в 42 встречах. В этом сезоне главному тренеру «зелёно-полосатых» Эдеру Сарабии удалось сохранить положительный импульс: команда пропустила всего 2 мяча в трёх матчах. Помимо надёжной обороны «Эльче» показывает дисциплинированный, слаженный футбол и отличатся хорошей реализацией своих моментов, за счёт чего команда добилась гостевых ничих в играх с «Бетисом» (1:1) и «Атлетико» (1:1). В последнем туре «Эльче» победил дома «Леванте» со счётом 2:0. «Эльче» эффективно спользует быстрые контратаки и владение мячом. Команда смогла переиграть по владению даже «Атлетико» в первом тайме их очной встречи. Коллектив демонстрирует сплочённость, дисциплину и умение забивать в каждой игре, что делает его грозным соперником даже для более статусных клубов.

Команда остаётся непобеждённой в стартовых турах Примеры, в том числе за счёт грамотных действий на летнем трансферном рынке. Клуб усилился такими игроками, как Адриа Педроса и Рафаэль Мир. Эти игроки были арендованы у «Севильи», имеют право сыграть против своего клуба и будут крайне мотивированны. Рафаэль Мир, забивший уже 2 мяча на старте, наверняка захочет забить и в игре против своего родного клуба. По последним данным, травмированы полузащитники Марк Агудо и Иаго Сантьяго. Их участие в ближайшем матче под вопросом.

Личные встречи

Эти команды сыграли между собой 52 раза за всю историю противостояний. 25 побед на счету хозяев, гости выиграли 14 раз и в 13 матчах была ничья. Севилья выиграла в 5 последних домашних матчах против «Эльче», не пропустив ни одного гола в 4 из них. Эта встреча обещает быть тактически интересным противостоянием между нестабильной, но амбициозной «Севильей» и дисциплинированным, уверенным в себе новичком «Эльче».

