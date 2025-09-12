Самошников: Не могу назвать Станковича строгим тренером

Защитниквысказался о наставнике команды

«Классные, только положительные моменты. Мне сразу на первой тренировке показали, что, как и где должно работать именно в плане действий на поле. Очень большая погруженность в игру, постоянно футбол, футбол, футбол. Это круто.

Эмоциональный тренер? Это индивидуально для каждого, для меня лично нормально. Я уже работал с эмоциональными тренерами, во время игры это заряжает, абсолютно нормально к этому отношусь. Футбол — это эмоции, они есть у всех.

Строгим не могу назвать, скорее — требовательным. Для Деяна важно, чтобы каждый игрок приносил пользу команде для общего результата, поэтому и требования максимальные», — цитирует Самошникова «Матч ТВ».

В настоящий момент «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.