Рахимов прокомментировал победу «Рубина» в матче против «Динамо» Мх

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 8-го тура российской Премьер-лиги против махачкалинского(1:0).

«Мы об этом говорили, что будет очень тяжелый матч с большим количеством единоборств, борьбы, потерь мяча. Очень важно в этих ситуациях не терять концентрацию. Если вы проанализируете все матчи Махачкалы и предыдущий с московским "Динамо", там было точно так же — очень много борьбы.

Поэтому к этому нужно быть готовыми и естественно искать в тех моментах, когда навязывается эта борьба, хорошие выходы. Они у нас получались в первом тайме, во втором мы, к сожалению, после всех этих подборов, выигранных мячей очень много загубили. Очень много ситуаций, где можно было выходить в быструю контратаку», — сказал Рахимов «Матч ТВ».

После этого матча «Рубин» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. В следующем поединке казанцы сыграют против «Оренбурга» 16-го сентября в Кубке России.