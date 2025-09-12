Перрен: Вся Россия будет счастлива, если еврокубки вернутся

Полузащитникпрокомментировал возможное возвращение российских команд на международную арену.

«Конечно, мы думали об этом, подписывая контракт. Знаем о текущей ситуации, но если все будет развиваться позитивно, то "Краснодар" — чемпион России, для меня это крупнейший клуб в стране, и точно будет шанс сыграть в еврокубках. Это то, чего я желаю себе, своим товарищам по команде, клубу, болельщикам и всей России. Думаю, вся страна будет счастлива, если еврокубки вернутся», — цитирует слова Перрена «Спорт-Экспресс».

Перен перешёл в «Краснодар» этим летом из «Осера». В нынешнем сезоне он провёл шесть матчей во всех турнирах за «быков», забил два мяча и сделал две голевые передачи.