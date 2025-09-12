1-й периодСалават Юлаев — АвтомобилистОнлайн
    «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:08
    • Казахстанская Премьер-лига будет расширена до 16 команд
  • 15:48
    • Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Реалом»
  • 11:22
    • Ямаль: Я мечтаю выиграть несколько «Золотых мячей»
  • 09:33
    • Карпин: Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке
  • 09:02
    • Аршавин: Обидно. Было бы приятнее, если бы Смолов меня не догнал
    Перрен: Вся Россия будет счастлива, если еврокубки вернутся

    Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен прокомментировал возможное возвращение российских команд на международную арену.

    Гаэтан Перрен
    Гаэтан Перрен

    «Конечно, мы думали об этом, подписывая контракт. Знаем о текущей ситуации, но если все будет развиваться позитивно, то "Краснодар" — чемпион России, для меня это крупнейший клуб в стране, и точно будет шанс сыграть в еврокубках. Это то, чего я желаю себе, своим товарищам по команде, клубу, болельщикам и всей России. Думаю, вся страна будет счастлива, если еврокубки вернутся», — цитирует слова Перрена «Спорт-Экспресс».

    Перен перешёл в «Краснодар» этим летом из «Осера». В нынешнем сезоне он провёл шесть матчей во всех турнирах за «быков», забил два мяча и сделал две голевые передачи.

  Команды подарят нам голы
  «Рубин» — «Динамо» Мх. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  «Локомотив» не позволит «Шанхаю» взять реванш?
  «Шанхай» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  Команда Слуцкого будет спешить!
  «Шанхай Шеньхуа» — «Шаньдун Тайшань». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    5.78
  Экспресс дня 12 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  Прогноз на матч Рубин — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  Прогноз на матч Шанхай — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  Прогноз на матч Марсель — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  Прогноз на матч Бенфика — Санта-Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.35
  Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:45
    •  2.02
  Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.05
  Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
