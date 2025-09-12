Караваев не знает, когда он вернется на поле

Правый защитник «Зенита»сообщил, что пока не знает, когда он сможет выйти на поле в футболке питерского клуба.

«Сложно сказать. Наверное, опять же, это размытые, наверное, термины, вот эти все по срокам, потому что кто оперировал, говорит, середина октября-конец октября. Но опять же, как уже и говорили, в зависимости от полей, потому что все знают, что в России тяжёлые потом поля, погодные условия — это тоже может сказаться. Сейчас тяжело сказать именно по срокам», — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Караваев порвал ахилл в январе 2025 года во время предсезонного сбора «Зенита» и по сих пор даже не приступил к занятиям на поле. Обычно после подобной травмы восстановление занимает не менее 9 месяцев.