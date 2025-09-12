ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаИмперия под угрозой. Почему Гвардиола оказался не готов к новым тенденциям АПЛ
  • 11:22
    • Ямаль: Я мечтаю выиграть несколько «Золотых мячей»
  • 09:33
    • Карпин: Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке
  • 09:02
    • Аршавин: Обидно. Было бы приятнее, если бы Смолов меня не догнал
  • 21:53
    • «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ
  • 21:49
    • СКА уверенно обыграл «Трактор»
    Все новости спорта

    Караваев не знает, когда он вернется на поле

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Правый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев сообщил, что пока не знает, когда он сможет выйти на поле в футболке питерского клуба.

    Вячеслав Караваев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Караваев

    «Сложно сказать. Наверное, опять же, это размытые, наверное, термины, вот эти все по срокам, потому что кто оперировал, говорит, середина октября-конец октября. Но опять же, как уже и говорили, в зависимости от полей, потому что все знают, что в России тяжёлые потом поля, погодные условия — это тоже может сказаться. Сейчас тяжело сказать именно по срокам», — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Караваев порвал ахилл в январе 2025 года во время предсезонного сбора «Зенита» и по сих пор даже не приступил к занятиям на поле. Обычно после подобной травмы восстановление занимает не менее 9 месяцев.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды подарят нам голы
  • «Рубин» — «Динамо» Мх. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Локомотив» не позволит «Шанхаю» взять реванш?
  • «Шанхай» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Команда Слуцкого будет спешить!
  • «Шанхай Шеньхуа» — «Шаньдун Тайшань». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.78
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шанхай — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бенфика — Санта-Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.55
  • Прогноз на матч Авангард — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры