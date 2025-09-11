КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на два матча

КДК РФС отказал «Краснодару» в отмене красной карточки, предъявленной форвардув матче 7-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:1).

«В соответствии с частью 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС — отказать ООО "Футбольный клуб 'Краснодар' г. Краснодар в удовлетворении заявления об отмене применённого судьёй удаления к футболисту ФК 'Краснодар' г. Краснодар Джону Кордобе.

В соответствии со статьёй 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (пять предупреждений и одно удаление в матче в составе одной команды) — оштрафовать ФК 'Краснодар' г. Краснодар на 100 000 рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение — дисквалифицировать футболиста ФК 'Краснодар' г. Краснодар Джона Кордобу на два матча РПЛ, один из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а один матч — условным исполнением спортивной санкции. Установить для футболиста ФК 'Краснодар' г. Краснодар Джона Кордобы испытательный срок три месяца с момента принятия данного решения", — приводится текст решений на официальном сайте РФС.

В 9-м туре "Краснодар" примет на своем поле "Акрон" 13 сентября.