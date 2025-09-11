ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу
  • 15:33
    • КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на два матча
  • 14:33
    • РФС назвала судей на матчи 8-го тура Мир РПЛ
  • 13:45
    • «Шахтёр» подаст в суд на УАФ из-за допингового дела Мудрика
  • 10:57
    • Баринов не отклонил предложение ЦСКА
  • 16:07
    • Аналитический сервис Opta назвал фаворитов Лиги Европы в сезоне-2025/26
    Все новости спорта

    КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на два матча

    Футбол РПЛ Футбол России Краснодар ЦСКА
    КДК РФС отказал «Краснодару» в отмене красной карточки, предъявленной форварду Джону Кордобе в матче 7-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:1).

    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    «В соответствии с частью 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС — отказать ООО "Футбольный клуб 'Краснодар' г. Краснодар в удовлетворении заявления об отмене применённого судьёй удаления к футболисту ФК 'Краснодар' г. Краснодар Джону Кордобе.

    В соответствии со статьёй 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (пять предупреждений и одно удаление в матче в составе одной команды) — оштрафовать ФК 'Краснодар' г. Краснодар на 100 000 рублей.

  • Накаленная обстановка. Станут ли слова Кордобы про уход из «Краснодара» реальностью?
  • Потенциальная потеря Джона больно ударит по амбициям «быков»
  • 06/09/2025

    • В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение — дисквалифицировать футболиста ФК 'Краснодар' г. Краснодар Джона Кордобу на два матча РПЛ, один из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а один матч — условным исполнением спортивной санкции. Установить для футболиста ФК 'Краснодар' г. Краснодар Джона Кордобы испытательный срок три месяца с момента принятия данного решения", — приводится текст решений на официальном сайте РФС.

    Календарь и таблица РПЛ

    В 9-м туре "Краснодар" примет на своем поле "Акрон" 13 сентября.

