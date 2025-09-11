Гулам: «ПСЖ» сделал большую ошибку, продав Доннарумму

Бывший защитник «Наполи» и сборной Алжирасчитает, что «ПСЖ» проявил неуважение к вратарю

«Парижане совершили огромную ошибку и проявили неуважение к Джиджо. Они хотели угодить Луису Энрике, ведь он победил, но нельзя так поступать с легендарным игроком, определяющим саму победу.

Джиджо входит в число двух-трех лучших вратарей мира и войдет в десятку претендентов на "Золотой мяч", но что бы случилось, если бы не заинтересовался Гвардиола? Возможно, он бы в итоге оказался на вторых ролях.

Давайте проясним: Шевалье невероятно хорош, но я спрашиваю себя: если бы Джиджо был так слаб в игре ногами, как говорят некоторые, настолько, что "ПСЖ" был вынужден сменить его, подписал бы его кто-то вроде Пепа? Это оправдание не имеет смысла.

Я тоже живу в Париже и знаю истории и людей: я знаю, как сильно его любили и уважали партнеры по команде и народ. Я не могу этого объяснить, потому что это необъяснимый выбор. Это глупо», — заявил экс-защитник «Анже», «Наполи», «Сент-Этьена» и других клубов Corriere dello Sport.

Календарь и таблица Лиги 1

Летом «ПСЖ» приобрел Люку Шевалье из «Лилля» и сделал ставку на него в качестве первого номера. Его резервистом теперь является россиянин Матвей Сафонов.