ФИФА опубликовала расписание Межконтинентального кубка-2025

представила расписание Межконтинентального кубка-2025. В турнире примут участие шесть клубов — победители главных континентальных соревнований прошлого сезона.

Среди них действующий чемпион Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ», обладатель азиатской Лиги чемпионов «Аль-Ахли», мексиканский «Крус Асуль» (триумфатор КОНКАКАФ), египетский «Пирамидс» (лучший клуб Африки) и «Окленд Сити» из Новой Зеландии — постоянный победитель Лиги чемпионов ОФК. Последний участник определится в ноябре — им станет обладатель Кубка Либертадорес-2025.

Стартовый матч состоится 14 сентября: «Пирамидс» встретится с «Окленд Сити». Победитель выйдет во второй раунд, где его будет ждать «Аль-Ахли». Параллельно 10 декабря сыграют «Крус Асуль» и чемпион Южной Америки.

Победители второго раунда встретятся 13 декабря, а сильнейший клуб получит право сразиться в финале с «ПСЖ». Решающий матч назначен на 17 декабря. Французский гранд начнет турнир сразу с финала.