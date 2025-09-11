ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу
  • 08:11
    • ФИФА опубликовала расписание Межконтинентального кубка-2025
  • 07:14
    • Криштиану Роналду признан «Лучшим футболистом всех времен»
  • 07:51
    • Финал Лиги чемпионов-2027 примет Мадрид
  • 21:41
    • ЦСКА минимально переиграл «Адмирал»
  • 23:25
    • Германия одолела Словению и пробилась в полуфинал Евробаскета
    ФИФА опубликовала расписание Межконтинентального кубка-2025

    ФИФА представила расписание Межконтинентального кубка-2025. В турнире примут участие шесть клубов — победители главных континентальных соревнований прошлого сезона.

    Тренер «ПСЖ» Луис Энрике
    Тренер «ПСЖ» Луис Энрике

    Среди них действующий чемпион Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ», обладатель азиатской Лиги чемпионов «Аль-Ахли», мексиканский «Крус Асуль» (триумфатор КОНКАКАФ), египетский «Пирамидс» (лучший клуб Африки) и «Окленд Сити» из Новой Зеландии — постоянный победитель Лиги чемпионов ОФК. Последний участник определится в ноябре — им станет обладатель Кубка Либертадорес-2025.

    Стартовый матч состоится 14 сентября: «Пирамидс» встретится с «Окленд Сити». Победитель выйдет во второй раунд, где его будет ждать «Аль-Ахли». Параллельно 10 декабря сыграют «Крус Асуль» и чемпион Южной Америки.

    Победители второго раунда встретятся 13 декабря, а сильнейший клуб получит право сразиться в финале с «ПСЖ». Решающий матч назначен на 17 декабря. Французский гранд начнет турнир сразу с финала.

