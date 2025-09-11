Деменко: Хорошо, что «Краснодар» сохранил Сперцяна и Кордобу

Бывший игрок «Краснодара» и сборной Россиисчитает, что «быки» выполнили задачу на лето 2025 года, сохранив в своем составе обоих лидеров:

«У "Краснодара" в летнее трансферное окно были приобретения, а также было много новостей о возможном уходе Кордобы и Сперцяна, но они остались. Кроме того, в команде есть молодые ребята, которые подают надежду.

Возможно, "быки" планировали усилить ещё какие-то позиции, но из-за разных нюансов этого не произошло. "Краснодар" сейчас достойно выступает, и я не вижу никаких проблем с трансферами. Главная победа клуба летом — сохранение Сперцяна и Кордобы», — сказал Деменко «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

В прошлом году «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. Сейчас после 7 туров он лидирует в таблице РПЛ с 16 очками.