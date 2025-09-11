«Челси» обвинили в 74 нарушениях правил работы с агентами в эпоху Абрамовича

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила лондонскийв многочисленных нарушениях, связанных с деятельностью агентов. Об этом в соцсети X сообщил журналист Бен Джейкобс.

По его данным, клубу вменяются 74 случая несоблюдения правил FA, регулирующих работу агентов, за период с 2009 по 2022 год. Основная часть нарушений приходится на сезоны с 2010/2011 по 2015/2016, когда владельцем клуба был Роман Абрамович.

«У "Челси" есть время до 19 сентября, чтобы ответить», — уточнил Джейкобс.

Напомним, в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Челси» после трёх туров занимает второе место в таблице, набрав семь очков. Лидирует «Ливерпуль» (9).