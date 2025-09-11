Булыкин: Хочу, чтобы Баринов остался в «Локомотиве»

Экс-нападающий «Локомотива» и сборной Россиинадеется, что капитан железнодорожниковпродолжит карьеру в своем клубе и отклонит предложение ЦСКА.

«Конечно, когда остается недолго до завершения контракта, многие клубы хотят перехватить футболиста, предлагают ему хорошие условия. Учитывая, что он летом 2026 года будет бесплатным, то другие клубы могут ему предложить хорошую зарплату и переманить.

Посмотрим, как будет складываться ситуация, конечно, хочется, чтобы он и дальше приносил пользу "Локомотиву" и нашей сборной, но большая вероятность, что он может перейти в другой клуб, который, как я сказал, может взять его бесплатно и сделать зарплату выше. Посмотрим, он лидер "Локомотива" и один из ключевых игроков сборной, поэтому будет интересно, как завершится эта история», — сказал Булыкин «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что «Локомотив» не может договориться с 29-летним хавбеком о новом соглашении. Этой ситуацией готов воспользоваться ЦСКА, предлагающий более солидный оклад.

Баринов является воспитанником «Локомотива» и дебютировал в основном составе в 2015 году. Его нынешний контракт заканчивается летом 2026 года.