    Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу
  • 14:33
    • РФС назвала судей на матчи 8-го тура Мир РПЛ
  • 13:45
    • «Шахтёр» подаст в суд на УАФ из-за допингового дела Мудрика
  • 10:57
    • Баринов не отклонил предложение ЦСКА
  • 14:24
    • «СЭ»: Энрике Кармо подпишет контракт с московским ЦСКА
  • 12:29
    • Источник: ангольский нападающий подпишет контракт с махачкалинским «Динамо»
    Булыкин: Хочу, чтобы Баринов остался в «Локомотиве»

    Экс-нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин надеется, что капитан железнодорожников Дмитрий Баринов продолжит карьеру в своем клубе и отклонит предложение ЦСКА.

    Дмитрий Баринов
    Дмитрий Баринов

    «Конечно, когда остается недолго до завершения контракта, многие клубы хотят перехватить футболиста, предлагают ему хорошие условия. Учитывая, что он летом 2026 года будет бесплатным, то другие клубы могут ему предложить хорошую зарплату и переманить.

    Посмотрим, как будет складываться ситуация, конечно, хочется, чтобы он и дальше приносил пользу "Локомотиву" и нашей сборной, но большая вероятность, что он может перейти в другой клуб, который, как я сказал, может взять его бесплатно и сделать зарплату выше. Посмотрим, он лидер "Локомотива" и один из ключевых игроков сборной, поэтому будет интересно, как завершится эта история», — сказал Булыкин «Матч ТВ».

    Ранее появилась информация, что «Локомотив» не может договориться с 29-летним хавбеком о новом соглашении. Этой ситуацией готов воспользоваться ЦСКА, предлагающий более солидный оклад.

    Календарь и таблица РПЛ

    Баринов является воспитанником «Локомотива» и дебютировал в основном составе в 2015 году. Его нынешний контракт заканчивается летом 2026 года.

