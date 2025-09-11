ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу
    Бубнов сказал, когда признает Талалаева лучшим тренером России

    Экс-футболист московского «Спартака» Александр Бубнов сказал, что готов признать Андрея Талалаева лучшим тренером России.

    Александр Бубнов
    Александр Бубнов

    После 7 туров «Балтика» под руководством Талалаева идет в тройке лидеров РПЛ. В 8-м туре калининградский клуб на своем поле примет «Зенит».

    «Если "Зенит" сейчас потеряет очки — я не говорю, что проиграет… Вничью хотя бы сыграют, надо будет признать Талалаева лучшим тренером России как минимум.

    В прошлом месяце кто был лучшим тренером? Челестини. У Мусаева какая команда! А у Талалаева колхозники бегают.

    У Мусаева с Челестини очень сильные составы, а у Талалаева — нет. Исходя из этого, я всегда, если тренер с более слабой командой выступает сильно и обыгрывает более сильные составы, то я за Талалаева. То есть Талалаеву пятерка? Да», — сказал Бубнов в эфире «Коммент. Шоу».

