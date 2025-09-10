ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александер ДжикуБросил «Фенербахче» ради «Спартака». Джику перебрался в РПЛ
  • 08:21
    • Заболотный: Морено в «Сочи» относился к футболистам как к фишкам или пешкам
  • 07:03
    • Сборная Бразилии проиграла Боливии в отборе на ЧМ-2026
  • 23:52
    • Португалия вырвала победу у Венгрии, Роналду забил гол
  • 23:40
    • Англия разгромила Сербию, Кейн отметился голом
  • 23:34
    • Норвегия забила 11 мячей Молдове, у Холанна — пента-трик
    Все новости спорта

    Заболотный: Морено в «Сочи» относился к футболистам как к фишкам или пешкам

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Сочи
    Экс-вратарь «Сочи» Николай Заболотный высказался про бывшего наставника южан Роберто Морено.

    Роберто Морено
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберто Морено

    «Мне сложно сказать, почему я был основным, а потом перестал играть. Но его отношение ко всем футболистам было как к фишкам или пешкам. Он мог нас двигать на макете, не понимая, что нам трудно исполнять то, что он говорит. Это больше относится к моменту, когда мы вылетели в Первую лигу. В РПЛ, когда Морено только пришёл, футболисты его больше понимали. А потом тренер немного изменился.

    Плохо обсуждать Морено после отъезда, но скажу кратко — души у него нет. Я говорил, что к игрокам он относился как к фишкам, — это как раз про его поступки», — сказал Заболотный «Чемпионату».

    Роберто Морено покинул «Сочи» в начале сентября.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА не заметит дальневосточных гостей
  • ЦСКА — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Ак Барс» не оступится на домашнем льду
  • «Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Избежит ли «Коринтианс» сенсации в Кубке?
  • «Коринтианс» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.09
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Коринтианс — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Да Силва — Сьерра
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Байя
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Насаф — Бухара
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зенит Пенза — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры