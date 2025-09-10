Заболотный: Морено в «Сочи» относился к футболистам как к фишкам или пешкам

Экс-вратарьвысказался про бывшего наставника южан

«Мне сложно сказать, почему я был основным, а потом перестал играть. Но его отношение ко всем футболистам было как к фишкам или пешкам. Он мог нас двигать на макете, не понимая, что нам трудно исполнять то, что он говорит. Это больше относится к моменту, когда мы вылетели в Первую лигу. В РПЛ, когда Морено только пришёл, футболисты его больше понимали. А потом тренер немного изменился.

Плохо обсуждать Морено после отъезда, но скажу кратко — души у него нет. Я говорил, что к игрокам он относился как к фишкам, — это как раз про его поступки», — сказал Заболотный «Чемпионату».

Роберто Морено покинул «Сочи» в начале сентября.