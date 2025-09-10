ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «ПСК» и «Волгарь» вышли в следующий раунд Кубка России

    Кубок России
    Завершились две встречи 3-го раунда Пути регионов Кубка России.

    «ПСК» Динская
    «ПСК» Динская

    «ПСК» из Динской обыграл на своем поле ставропольское «Динамо» — 2:1.

    В составе победителей голами отличились Юрий Федосеев и Дмитрий Нечаев. У гостей единственный мяч на счету Романа Суанова.

    Футбол. Россия. Кубок
    ПСК — Динамо Ставрополь 2:1
    Голы: 1:0 Fedoseyev Y. (12'), 1:1 Suanov R. (пенальти) (27'), 2:1 Nechaev D. (74')

    «ПСК» в следующем раунде сыграет против победителя пары «Машук-КМВ» — «Кубань Холдинг».

    В параллельной встрече пензенский «Зенит» дома уступил «Волгарю» — 0:1.

    Единственный мяч на счету Олега Дмитриева.

    Футбол. Россия. Кубок
    Зенит Пенза — Волгарь 0:1
    Гол: 0:1 Олег Дмитриев (82')

    В следующем раунде «Волгарь» сыграет против победителя пары «Луки-Энергия» — «Череповец».

