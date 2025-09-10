«ПСК» и «Волгарь» вышли в следующий раунд Кубка России

«ПСК» Динская Фото: «ПСК» Динская
«ПСК» из Динской обыграл на своем поле ставропольское «Динамо» — 2:1.
В составе победителей голами отличились Юрий Федосеев и Дмитрий Нечаев. У гостей единственный мяч на счету Романа Суанова.
Футбол. Россия. Кубок
ПСК — Динамо Ставрополь 2:1
Голы: 1:0 Fedoseyev Y. (12'), 1:1 Suanov R. (пенальти) (27'), 2:1 Nechaev D. (74')
«ПСК» в следующем раунде сыграет против победителя пары «Машук-КМВ» — «Кубань Холдинг».
В параллельной встрече пензенский «Зенит» дома уступил «Волгарю» — 0:1.
Единственный мяч на счету Олега Дмитриева.
Футбол. Россия. Кубок
Зенит Пенза — Волгарь 0:1
Гол: 0:1 Олег Дмитриев (82')
В следующем раунде «Волгарь» сыграет против победителя пары «Луки-Энергия» — «Череповец».