    Казанский считает сборную Португалии одним из фаворитов ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Португалии Португалия Криштиану Роналду
    Российский комментатор Денис Казанский оценил игру сборной Португалии в квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии

    «Португальцы пока играют сами с собой. Мы видели, что случилось в Ереване — вот примерно то же самое, даже несмотря на счёт, произошло в Будапеште. Команда у Роберто Мартинеса невероятно интересная. Интересна тем, что все играют везде. Жёсткой структуры игры у португальцев нет. Огромное количество футболистов, которые сами сочиняют моменты и себе, и партнёрам, и, конечно, Криштиану во главе, который весь матч ходил в прекраснейшем настроении и чувствовал, что игра от него никуда не уйдёт.

    У венгров два выпада, два гола. Сами венгры привезли себе ошибку. Но эти ошибки всегда провоцируются командами. И такое переключение регистров, что есть у сборной Португалии, заводит в тупик любую оборону. Сборная Португалии показывает свой статус фаворита. И в группе это понятно. Я думаю, что и один из фаворитов на чемпионате мира», — сказал Казанский Чемпионату.

  • Венгрия — Португалия 2:3. Онлайн, прямая трансляция
  • Португалия одержала волевую победу над Венгрией в матче квалификации ЧМ-2026
  • Вчера

    • Напомним, что сборная Португалии на чужом поле обыграла Венгрию со счетом 3:2. После этого матча национальная команда занимает 1-е место в группе F с 6-ю очками в активе.

