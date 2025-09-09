ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  23:52
  23:40
  23:34
  22:22
  22:03
    Португалия вырвала победу у Венгрии, Роналду забил гол

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Венгрии Сборная Португалии Португалия
    В матче квалификации на ЧМ-2026 сборная Португалии на выезде победила команду Венгрии со счетом 3:2.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    В составе победителей смогли забить Бернарду Силва, Криштиану Роналду и Жоау Канселу. За хозяев же дублем отметился Барнабаш Варга.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа F
    Венгрия — Португалия 2:3
    Голы: 1:0 Барнабаш Варга (21'), 1:1 Бернарду Силва (36'), 1:2 Криштиану Роналду (пенальти) (58'), 2:2 Барнабаш Варга (84'), 2:3 Жоау Канселу (86') Венгрия: Лоик Него, Вилли Орбан, Аттила Салаи, Милош Керкез (Мартон Дардаи, 90'), Бендегуз Болла (Жомбор Грубер, 90'), Жолт Надь (Daniel Lukacs, 60'), Доминик Собослаи, Каллум Стайлз (Milan Vitalis, 81'), Барнабаш Варга, B.Toth, Alex Toth (Бенце Этвёш, 60') Португалия: Диогу Кошта, Нуну Мендеш, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Бруну Фернандеш (Франсиску Тринкан, 66'), Бернарду Силва, Жоау Невеш (Жоау Фелиш, 79'), Витор Феррейра (Антониу Силва, 87'), Рубен Невеш, Криштиану Роналду (Гонсалу Рамуш, 87'), Педру Нету (Жоау Палинья, 79') Предупреждения: Барнабаш Варга (57'), Бернарду Силва (77')

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Португалия теперь с 6 очками лидирует в группе F, Венгрия (1) — третья.

