Англия разгромила Сербию, Кейн отметился голом

Завершились 2 матча группы К квалификации чемпионата мира 2026-го года.

В одной из встреч Англия обыграла Сербию со счетом 5:0.

У английской сборной голы записали на свой счет Гарри Кейн на 33-й минуте, Нони Мадуэке на 35-й минуте, Эзри Конса на 52-й минуте, Марк Гехи на 75-й минуте и Маркус Рашфорд на 90-й минуте с пенальти.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа K Сербия — Англия 0:5 Голы: 0:1 Гарри Кейн (33'), 0:2 Чуквунонсо Мадуэке (35'), 0:3 Эзри Конса (52'), 0:4 Марк Гехи (75'), 0:5 Маркус Рашфорд (пенальти) (90') Сербия: Джордже Петрович, Страхиня Эракович, Никола Миленкович, Страхиня Павлович, Коста Неделькович (Лука Йович, 46'), Велько Бирманчевич (Филип Костич, 46'), Иван Илич (Лазар Самарджич, 61'), Неманья Максимович, Саша Лукич, Андрия Живкович (Милош Велькович, 76'), Душан Влахович (Александр Митрович, 70') Англия: Джордан Пикфорд, Тино Ливраменто, Марк Гехи, Эзри Конса, Рис Джеймс (Джед Спенс, 68'), Деклан Райс (Джордан Хендерсон, 81'), Эллиот Андерсон, Гарри Кейн (Олли Уоткинс, 76'), Энтони Гордон (Маркус Рашфорд, 68'), Морган Роджерс, Чуквунонсо Мадуэке (Джаррод Боуэн, 76') Предупреждения: Саша Лукич (30'), Энтони Гордон (40'), Неманья Максимович (74') Удаление: Никола Миленкович (72')

После этого матча Англия занимает 1-е место в группе К с 15-ю очками в активе. Сербия — на 3-й позиции (7 баллов).

Албания обыграла Латвию со счетом 1:0.

У хозяев единственный гол забил Кристьян Аслани на 25-й минуте с пенальти.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа K Албания — Латвия 1:0 Голы: 1:0 Кристьян Аслани (пенальти) (25') Албания: Томас Стракоша, Эльсеид Хюсай, Арлинд Айети, Берат Джимсити, Марио Митай, Кристьян Аслани, Казим Лячи (Adrion Pajaziti, 82'), Недим Байрами (Арбер Ходжа, 68'), Армандо Броя (Мараш Кумбула, 90'), Рею Манай (Мирлинд Даку, 82'), Juljan Shehu Латвия: Даниэль Балодис, Антон Черномордый, Райвис Юрковскис (Марко Регжа, 86'), Эдуард Дашкевич (Владислав Гутковский, 61'), Дмитрий Зеленков, Андрей Цыганик, Ренарс Варслава, Dario Sits (Bruno Melnis, 78'), Lukass Vapne (Aleksejs Saveļjevs, 61'), Deniss Meļņiks (Робертс Савалниекс, 46'), Krisjanis Zviedris Предупреждения: Dario Sits (15'), Райвис Юрковскис (27'), Антон Черномордый (55')

Албания располагается на 2-й позиции в группе К с 8-ю очками в активе, а Латвия — на 4-й строчке (4).