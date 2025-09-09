Сафонов: Когда я приехал в «ПСЖ», было нормой, если у меня что-то болит

Голкиперотметил, что для него был непривычным подход к тренировкам в парижском клубе после перехода из

«У меня немного другой менталитет. Когда я приехал, для меня было нормой, когда у меня что-то болит, потому что я там потренировался хорошо, но в следующий день у меня там забились мышцы, и я с дискомфортом тренируюсь.

Когда я приехал в Париж, сказали, что у тебя должно быть все в порядке, не должно ничего болеть, ты должен тренироваться в полную, без ограничений. Поэтому немного тяжело было перестроиться, но думаю, сейчас мы нашли компромиссы — там поняли мой менталитет, я понял их посыл. Сейчас уже договорились о том, как идет работа», — сказал Сафонов в эфире телеканала «Россия 24».

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. 26-летний вратарь сыграл 17 матчей за парижан во всех турнирах, пропустив 13 мячей и семь раз сыграв на ноль.