    Нассурдин Имавов против Кайо БорральоИмавов играючи разобрал Борральо. У Чимаева есть новый соперник
  • 10:28
    • Журналист Fanatik: Джику подтвердил, что подписал контракт со «Спартаком»
  • 08:38
    • «Ноттингем Форест» уволил Нуну Эшпириту Санту
  • 07:52
    • После матча между Италией и Израилем на поле произошла потасовка
  • 12:55
    • Клуб «Химки» был признан банкротом
  • 08:35
    • «Палмейрас» летом хочет купить Барко
    Сафонов: Когда я приехал в «ПСЖ», было нормой, если у меня что-то болит

    Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отметил, что для него был непривычным подход к тренировкам в парижском клубе после перехода из «Краснодара».

    Матвей Сафонов
    Матвей Сафонов

    «У меня немного другой менталитет. Когда я приехал, для меня было нормой, когда у меня что-то болит, потому что я там потренировался хорошо, но в следующий день у меня там забились мышцы, и я с дискомфортом тренируюсь.

    Когда я приехал в Париж, сказали, что у тебя должно быть все в порядке, не должно ничего болеть, ты должен тренироваться в полную, без ограничений. Поэтому немного тяжело было перестроиться, но думаю, сейчас мы нашли компромиссы — там поняли мой менталитет, я понял их посыл. Сейчас уже договорились о том, как идет работа», — сказал Сафонов в эфире телеканала «Россия 24».

    Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. 26-летний вратарь сыграл 17 матчей за парижан во всех турнирах, пропустив 13 мячей и семь раз сыграв на ноль.

