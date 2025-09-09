Артур Григорьянц: КДК РФС рассмотрит удаление Джона Кордобы

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФСзаявил, что Комитет рассмотрит удаление нападающегов матче седьмого тура РПЛ с

«В четверг рассмотрим удаление Кордобы в матче с ЦСКА. Также рассмотрим заявление "Краснодара" по отмене красной карточки. Заседание пройдет по ВКС», — сказал Григорьянц ТАСС.

Матч прошел 31 августа в Москве и завершился со счетом 1:1. На 56-й минуте встречи Кордоба получил прямую красную карточку за опасную игру против защитника ЦСКА Мойзеса. Во время остановки игры из-за офсайда нападающий ударил по мячу, но по инерции ногой попал по руке соперника, зацепив её шипами бутс.