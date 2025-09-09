ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Игроки сборной Италии празднуют голМатч бесконечных камбеков: Италия добыла безумную победу против Израиля
  • 08:38
    • «Ноттингем Форест» уволил Нуну Эшпириту Санту
  • 07:52
    • После матча между Италией и Израилем на поле произошла потасовка
  • 08:35
    • «Палмейрас» летом хочет купить Барко
  • 23:51
    • Италия вырвала победу у Израиля в результативном матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:45
    • Швейцария разгромила Словению в квалификации ЧМ-2026, Швеция проиграла Косово
    Все новости спорта

    После матча между Италией и Израилем на поле произошла потасовка

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Италии Футбол Италии Сборная Израиля
    После отборочного матча ЧМ-2026 между сборными Италии и Израиля (5:4) на поле произошла потасовка.

    Тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо
    Тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо

    По информации СМИ, сразу после финального свистка вратарь Джанлуиджи Доннарумма и нападающий Джакомо Распадори вступили в перепалку с игроками израильской команды.

    Главный тренер итальянцев Дженнаро Гаттузо вышел на поле, чтобы разнять футболистов. В этот момент нападающий Израиля Дор Тургеман что-то сказал в адрес наставника «Скуадры адзурры», на что Гаттузо резко ответил, потребовав замолчать. После этого конфликт быстро сошёл на нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Для Италии эта победа стала второй подряд при Гаттузо. Команда с 9 очками занимает второе место в группе I, Израиль с тем же количеством очков располагается на третьей позиции.

