После матча между Италией и Израилем на поле произошла потасовка

После отборочного матча ЧМ-2026 между сборными(5:4) на поле произошла потасовка.

По информации СМИ, сразу после финального свистка вратарь Джанлуиджи Доннарумма и нападающий Джакомо Распадори вступили в перепалку с игроками израильской команды.

Главный тренер итальянцев Дженнаро Гаттузо вышел на поле, чтобы разнять футболистов. В этот момент нападающий Израиля Дор Тургеман что-то сказал в адрес наставника «Скуадры адзурры», на что Гаттузо резко ответил, потребовав замолчать. После этого конфликт быстро сошёл на нет.

Для Италии эта победа стала второй подряд при Гаттузо. Команда с 9 очками занимает второе место в группе I, Израиль с тем же количеством очков располагается на третьей позиции.