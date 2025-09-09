ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деле АллиОт «Уэмбли» до скамейки в «Комо»: что случилось с карьерой Деле Алли
  • 15:36
    • Анге Постекоглу стал главным тренером «Ноттингем Форест»
  • 16:24
    • Экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Фенербахче»
  • 15:44
    • Форвард «Генгама» Жан-Жульен Сиве близок к переходу в казанский «Рубин»
  • 15:32
    • Илиан Илиев уволен с поста главного тренера сборной Болгарии
  • 14:56
    • Артур Григорьянц: КДК РФС рассмотрит удаление Джона Кордобы
    Все новости спорта

    Исак: Я хотел перейти в «Ливерпуль» и рад, что это произошло

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Ньюкасл
    Новичок «Ливерпуля» Александр Исак высказался о переходе в мерсисайдский коллектив из «Ньюкасла».

    Александр Исак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Исак

    «Я рад, что все разрешилось до начала сбора, и я вновь смог сосредоточиться на футболе. Для меня это была весьма необычная ситуация, но мы всегда учимся и развиваемся морально, следуя плану.

    Понятно, что не все представляют себе картину целиком, но об этом мы поговорим в другой раз. Я разочарован этой игрой и тем, как она прошла. Но в то же время у меня позитивные предчувствия по поводу предстоящей игры за клуб. Это часть футбола. Я не могу контролировать все, что говорят или пишут другие. Но я рад, что стал игроком "Ливерпуля". Я хотел этого, и я очень рад», — приводит слова Исака Aftonbladet.

  • Рекорды «Ливерпуля», грамотный подход «Реала» и паника «Баварии». Победители и неудачники летнего трансферного окна
  • АПЛ снова установила новый рекорд трансферных расходов
  • 02/09/2025

    • Напомним, что Исак перешел из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 145 млн евро. Этот трансфер стал самым дорогим в истории английской Премьер-лиги.

    В прошедшем сезоне форвард провел за «сорок» 34 матча в рамках АПЛ, забил 23 гола и сделал 6 голевых передач.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра получится прагматичной
  • Сербия — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • В матче будет результативный футбол?
  • Армения — Ирландия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Увезет ли Украина победу из Азербайджана?
  • Азербайджан — Украина. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Армения — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Франция — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Норвегия — Молдова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры