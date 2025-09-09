Исак: Я хотел перейти в «Ливерпуль» и рад, что это произошло

Новичоквысказался о переходе в мерсисайдский коллектив из

«Я рад, что все разрешилось до начала сбора, и я вновь смог сосредоточиться на футболе. Для меня это была весьма необычная ситуация, но мы всегда учимся и развиваемся морально, следуя плану.

Понятно, что не все представляют себе картину целиком, но об этом мы поговорим в другой раз. Я разочарован этой игрой и тем, как она прошла. Но в то же время у меня позитивные предчувствия по поводу предстоящей игры за клуб. Это часть футбола. Я не могу контролировать все, что говорят или пишут другие. Но я рад, что стал игроком "Ливерпуля". Я хотел этого, и я очень рад», — приводит слова Исака Aftonbladet.

Напомним, что Исак перешел из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 145 млн евро. Этот трансфер стал самым дорогим в истории английской Премьер-лиги.

В прошедшем сезоне форвард провел за «сорок» 34 матча в рамках АПЛ, забил 23 гола и сделал 6 голевых передач.