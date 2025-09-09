1-й таймКипр — РумынияОнлайн
    Адриан Рус Кипр — Румыния. Онлайн, прямая трансляция
  • 21:46
    Египет с Салахом сыграл вничью с Буркина-Фасо в матче квалификации ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Египта Сборная ДР Конго Сборная Сенегала Сборная Кабо-Верде Сборная Камеруна Сборная ЮАР Сборная Нигерии
    Завершились 5 матчей группового этапа африканской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Мохамед Салах — нападающий сборной Египта
    Мохамед Салах — нападающий сборной Египта

    В одной из встреч Сенегал на чужом поле обыграл Конго со счетом 3:2.

    У гостей голы записали на свой счет Седрик Бакамбу на 27-й минуте и Йоан Висса на 33-й минуте.

    В составе Сенегала отличились Пап Гейе на 39-й минуте, Николас Джексон на 53-й и Папе Матар Сарр на 87-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
    ДР Конго — Сенегал 2:3
    Голы: 1:0 Седрик Бакамбу (27'), 2:0 Йоан Висса (33'), 2:1 Пап Гуй (39'), 2:2 Николас Джексон (53'), 2:3 Папе Сарр (87') ДР Конго: Димитри Берто, Аарон Ван-Биссака, Шансель Мбемба, Дилан Батубинсика, Артур Масуаку, Эдо Кайембе, Самуэль Мутуссами, Ноа Садики (Шарль Пикель, 74'), Мешак Элиа (Натанаэль Мбюкю, 67'), Йоан Висса (Жорис Кайембе, 74'), Седрик Бакамбу (Fiston Mayele, 80') Сенегал: Эдуард Менди, Калиду Кулибали, Абдулайе Сек, Пап Гуй (Папе Сарр, 77'), Идрисса Гана Гейе, Илиман Ндиайе, Николас Джексон (Шериф Ндиайе, 77'), Садио Мане (Шейх Сабали, 85'), Ламин Камара (Абиб Диарра, 64'), Крепин Дьятта, Malick Diouf Предупреждения: Пап Гуй (58'), Абиб Диарра (89')

    Сенегал занимает 1-е место в группе В (18 очков), а Конго — на 2-й позиции (16).

    Кабо-Верде обыграл Камерун со счетом 1:0.

    Единственный гол в этом матче забил Дейлон Роша Ливраменто на 54-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
    Кабо-Верде — Камерун 1:0
    Гол: 1:0 Дайлон Ливраменту (54') Кабо-Верде: Жозимар Диаш Возинья, Стивен Морейра, Роберто Лопес, Диней Боржеш, Жоан Пауло, Кевин Пина, Тельму Арканжу (Гамиру Монтейру, 46'), Райан Мендеш (Элио Варела, 66'), Жовани Кабрал (Вилли Семедо, 52'), Дайлон Ливраменту (Эриберту Тавареш, 77'), Yannick Semedo (Ailson Tavares, 77') Камерун: Андре Онана, Нуху Толо, Флавиен Бойомо, Кристофер Ву (Жан-Шарль Кастеллетто, 88'), Джексон Тшатшуа, Карлос Балеба, Мартин Онгла (Дэнни Намасо, 68'), Андре Франк Замбо Ангисса, Венсан Абубакар (Кристиан Бассогог, 79'), Брайан Мбемо (Муми Нгамалё, 88'), Жорж-Кевин Н'Куду (Франк Магри, 68') Предупреждения: Стивен Морейра (45 + 1'), Флавиен Бойомо (62'), Диней Боржеш (63'), Кристофер Ву (63')

    Кабо-Верде располагается на 1-й строчке в группе D с 19-ю баллами, а Камерун — на 2-й позиции (15).

    ЮАР сыграл вничью с Нигерией (1:1).

    На 25-й минуте защитник гостей Виллиам Трост-Эконг забил гол в свои ворота.

    Нигерия сумела сравнять счет на 45-й минуте благодаря голу Сирила Дессерса.

    ЮАР после этого матча занимает 1-е место в группе С с 17-ю очками, а Нигерия — на 2-й строчке (11).

    Того обыграл Судан со счетом 1:0.

    Единственный гол в этом матче хозяева забили на 6-й минуте, отличился Садик Фофана.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
    Того — Судан 1:0
    Голы: 1:0 Садик Фофана (6'), 2:0 (90 + 7') Того: Садик Фофана, Кевин Бома, Даконам Ортега Дьене, Алаиксис Ромао (Steven Nador, 86'), Коджо Азиангбе, Лаба Коджо (Ауэк Денки, 72'), Steven Mensah, Abdoul Bode (Emmanuel Hackman, 60'), Karim Dermane (Yaw Annor, 46'), Guillaume Yenoussi, Thibault Klidje (Isaac Monglo, 72') Судан: Seif Terry (Musa Hussein, 63'), Mo Eisa (John Mano, 74'), Al Jezoli Nouh (Abo Eisa, 74'), Salaheldin Adil, Walieldin Khidir (Emad Ali, 80'), Abdelrazig Omer Yagoub (Abuaagla Abdalla, 63'), Bakhit Khamis, Mustafa Karshom, Mohamed Ering, Yasser Awad Jobak, Monged El Neel Предупреждения: Mohamed Ering (4'), Yaw Annor (81'), Steven Mensah (90 + 3')

    Того располагается на 4-й позиции в группе В (7 очков), а Судан занимает 3-е место (12).

    Буркина-Фасо сыграло вничью с Египтом (0:0).

    За египетскую сборную в этом матче выступали Омар Мармуш и Мохамед Салах, которые не сумели отличиться результативными действиями.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
    Буркина-Фасо — Египет 0:0
    Гол: 0:1 (67') Буркина-Фасо: Эрве Коффи, Исса Каборе, Иссуфу Дайо, Эдмон Тапсоба, Стив Яго, Данго Уаттара, Сайду Симпоре, Ибрахим Блати Туре (Мохамед Конате, 90'), Бертран Траоре, Mohamed Zougrana (Josue Tiendrebeogo, 67'), Cyriaque Irie (Джорджи Минунгу, 73') Египет: Мохамед Эль-Шенави, Мохамед Хамди, Ахмед Ид, Рами Рабиа, Мохамед Хани, Мохамед Салах (Хоссам Абдельмагид, 90'), Марван Аттия, Ахмед Набиль Кока (Моханад Лашин, 86'), Омар Мармуш (Осама Фейсал, 10'), Трезеге Махмуд (Мостафа Мохамед, 86'), Khaled Sobhi Предупреждения: Mohamed Zougrana (37'), Марван Аттия (49')

    Египет после этого матча занимает 1-е место в группе А (20 очков), а Буркина-Фасо — на 2-й строчке с 15-ю баллами.

