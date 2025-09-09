Беллингем и Камавинга снова тренируются в общей группе «Реала»

Полузащитники мадридскоговозобновили занятия в общей группе, сообщает Marca

Беллингем перенёс операцию на левом плече 16 июля — врачи устранили последствия давнего вывиха, полученного им вскоре после перехода в клуб почти два года назад. Реабилитация игрока проходит по плану.

Камавинга же восстанавливался от травмы голеностопа, полученной 10 августа. Процесс занял больше времени, чем изначально прогнозировалось.

Следующий матч Ла Лиги «Реал» проведёт против «Реала Сосьедад» 13 сентября в Сан-Себастьяне. Начало встречи — в 17:15 мск.